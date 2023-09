Ai nastri di partenza 166 squadre 

Ben 166 squadre ai nastri di partenza. Domenica comincia il campionato di Prima categoria, il primo ottobre quello di Seconda. Quattro i gironi del torneo superiore, ciascuno composto da 17 club per l’inserimento dell’Arzachena dopo la mancata iscrizione in Serie D, per un totale di 68 formazioni con il lusso La Palma Monteurpinu, compagine che nella stagione 1989/1990 giocò in Serie C2. Nel girone A ci sono anche Sestu, Asseminese e Quartu 2000. «Un gruppo tostissimo», dice Andrea Leporati, presidente del Sestu, «sulla carta le favorite sono tante. Uta, le due ogliastrine Baunese e Jerzu, che affrontiamo domenica, Quartu 2000, Città di Selargius e Vecchio Borgo, che dà sempre filo da torcere. Un campionato lungo, molto impegnativo e con una sola sosta. Cercheremo di far bene, consapevoli delle difficoltà».

I gironi

Nel girone B puntano a tornare alla ribalta Decimoputzu e Isili, Senorbì e Ussana. «Si annuncia un torneo davvero difficile», dice Roberto Mennella, allenatore del Decimoputzu, ex portiere di Selargius e Sinnai: «È un girone di ferro. Difficile sbilanciarsi con dei pronostici». Il terzo girone è nobilitato dalla presenza di Thiesi e Ozierese 1926. Nel girone D ecco l’Arzachena, formazione che soltanto nella scorsa stagione lottava per il salto in C, campionato disputato dai biancoverdi dal 2017 al 2019. C’è anche il Castelsardo. Non mancherà lo spettacolo.Il torneo finirà il 12 maggio. Unica sosta il 31 dicembre. Due le giornate anticipate al sabato, il 23 dicembre e il 30 marzo 2024, un turno infrasettimanale mercoledì primo maggio. L’ultima gara del girone di andata è in programma il 21 gennaio.

Un gradino più giù

Novantotto le squadre della Seconda categoria, suddivise in sette raggruppamenti da 14. Tra loro Sinnai, Orione, Pula, Tavolara e Sorso danno lustro al torneo. Si parte il primo ottobre. La prima sosta è il 24 dicembre, si gioca sabato 30 dicembre e si riprende con l’inizio del girone di ritorno il 7 gennaio. Altro stop l’11 febbraio. Non si scende in campo il 31 marzo. La stagione termina il 14 aprile. Il campionato già dalla scorsa stagione ha aumentato il livello. «Ci apprestiamo ad affrontare questa nuova avventura», dice Roberto Palmas, difensore del Pula , veterano del calcio isolano, «e puntiamo a riportare la squadra in palcoscenici più consoni al suo blasone. Non sarà facile».

