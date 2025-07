Ai Mondiali oggi fiorettiste e sciabolatori  

Tbilisi. L a terza giornata del Campionato del Mondo Tbilisi 2025, dedicata alle qualificazioni della prova individuale di sciabola maschile, ha promosso al tyabellone principale Pietro Torre e Matteo Neri. I due azzurri saranno in gara per le medaglie assieme ai compagni di squadra Luca Curatoli e Michele Gallo, già qualificati per diritto di ranking.

Tra le fiorettiste, tutte direttamente in gara oggi, essendo tra le top 16 del ranking mondiale Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino.

Oggi anche i primi assalti delle gare a squadre per fioretto maschile (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini) e spada femminile (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk).

