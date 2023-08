Ai Mondiali Maggetti spinge forte: è quarta 

Dai Paesi Bassi, e più precisamente dai campionati mondiali classi olimpiche a L’Aia, arrivano in tarda serata le buone notizie per l’Isola. Negli IQFoil, la tavola a vela olimpica, tra le donne, dopo le cinque prove di ieri, Marta Maggetti (Fiamme Gialle) sfoggia il suo proverbiale carattere di ferro, guadagna tre posizioni ed è quarta, mentre l’altra azzurra Giorgia Speciale è sedicesima. C’è anche il primo posto del trentino Nicolò Renna (Fiamme Oro) in campo maschile. Sofia Tomasoni (WC Cagliari) tra i kite è 19ª, Cesare Barabino (YC Costa Smeralda) tra gli Ilca7 è 88°.

Intanto arriva il primo titolo mondiale: lo firmano Ruggero Tita e Caterina Banti, sul catamarano Nacra17. Una vittoria arrivata dopo ben dieci primi posti in quindici regate e, per finire in bellezza, il successo della coppia d’oro del catamarano olimpico nella medal race. «Abbiamo sempre avuto un buon passo e quando vai veloce è più semplice il lavoro in regata», le prime parole di Tita dopo l’arrivo.

