Ai Mondiali la 4X100 maschile e la 4X400 femminile 

Doppio pass mondiale per la velocità azzurra alle World Relays di Guangzhou in Cina. Volano ai Campionati del mondo di Tokyo (e alla finale della manifestazione in programma oggi) gli uomini della 4X100 e le ragazze della 4X400. La 4x100 maschile chiude in 38’’16 (quinto tempo assoluto) grazie all’ottima prova di Eseosa Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, mentre la 4x400 donne composta da Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione conclude la propria prestazione in 3’27’’03, anche in questo caso quinto crono di qualificazione.

Vola in finale anche per la 4x100 mista composta da Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici e Samuele Ceccarelli, il cui 41’’15 (che sarebbe il crono della miglior prestazione italiana in questa prova che è agli esordi assoluti) è stato attribuito solo dopo lungo tempo per un guasto al cronometraggio elettrico. l team della 4x100 mista sarà di nuovo in gara domani, nella finale di questa specialità.

Fuori per ora la 4x100 femminile con la nostra Dalia Kaddari: il gioco dei centesimi finisce per penalizzare le azzurre, finite all’incirca a un metro dalla finale iridata. Il 43”30 finale non vale nemmeno il ripescaggio, che va invece alle olandesi nella stessa batteria delle azzurre. Una piccola incertezza nel cambio conclusivo tra Irene Siragusa e Alessia Pavese costringe quest’ultima a un cambio di mano probabilmente fatale (ma obbligato, altrimenti il testimone sarebbe finito sulla pista).

