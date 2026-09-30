«Ai miei figli ho regalato la libertà» 

«Forse qualcuno si è dimenticato di me, io lo sto aspettando». È la risposta di Pierina Sanna quando le si chiede come abbia raggiunto un traguardo che pochi possono festeggiare: 105 anni. Nata a Samatzai nel 1921, oggi vive nella comunità alloggio “Caterina Ecca”, dove ha scelto di trasferirsi una decina di anni fa. «Ho deciso volontariamente di venire qui, ho fatto un grande regalo ai miei figli e alle mie nuore: la libertà», racconta. «È bello viversi la vita e, se fossi rimasta in casa, loro si sarebbero preoccupati solo di me».

Colazione dolce

È una scelta che racconta bene il carattere di Pierina, descritto dalla dottoressa Valentina Artizzu, coordinatrice della struttura, come forte, aperto e socievole. «Dice che nella sua vita non ha mai litigato con nessuno e forse questo esprime molto di lei. Il suo stile di vita è anche questo: evitare le discussioni inutili e dare peso solo alle cose che effettivamente sono importanti» spiega Artizzu. Nella Comunità ci sono poi alcune abitudini alle quali non rinuncia, come la colazione con fette biscottate e Nutella. «Quest’anno abbiamo creato l’angolo dei “Pierina pensieri”, raccogliendo alcune delle frasi che più la rappresentano come “L’acqua ai fiori, io non la bevo”», racconta la coordinatrice.

La preghiera

«Sono frasi che descrivono bene il suo modo di essere». Pierina continua a partecipare alle attività della struttura e mantiene una forte spiritualità: la preghiera è un’abitudine che le ha trasmesso il padre quando era bambina. «Nessuno direbbe mai, ascoltando i suoi pensieri o guardando il suo modo di vivere, che ha 105 anni. È veramente avanti», sottolinea la coordinatrice della struttura.

I valori che contano

E Pierina, parlando della vita, torna sul rispetto e libertà altrui. «La vita è piena di gioie e dolori, dobbiamo saperli affrontare con rassegnazione. Impariamo a rispettare gli altri e la loro libertà sempre».



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