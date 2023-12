Ai mercatini di Natale si vende vino per beneficenza 

Per l’Immacolata a Belvì il Comune, il centro commerciale naturale e il coro “Stella Splendens” organizzano i mercatini di Natale in piazza repubblica dalle 10 alle 13 e dalle 15 in poi con musica, giochi e merenda per i più piccoli. La Cantina Manca di Atzara per l’occasione ha organizzato una giornata di beneficenza “in ricordo di Antonella” in collaborazione con la sede di Desulo della Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori.

Parte del ricavato dall’acquisto del vino sarà devoluto alla campagna di prevenzione oncologica. La giornata sarà accompagnata dalla partecipazione e dai canto del coro femminile di Belvì “Stella Splendens”.