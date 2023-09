Ai Giardini pubblici la scienza spiegata bene   

Simulazioni, dimostrazioni scientifiche dal vivo, soluzioni che cambiano colore, intelligenza artificiale, ma anche l’analisi di una scena del crimine e tanto altro ieri ai Giardini pubblici di Cagliari, dove, fino a mezzanotte, protagonista indiscussa di Sharper 2023, la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, è stata la scienza.

«Pronti a immergervi in un mondo fatto di scoperte ed esperimenti?», è la domanda che attira negli stand – trentotto presenti nel lungo viale che da piazza Dessì conduce alla Galleria comunale - ragazzi e ragazze, bambine e bambini, ma anche gli adulti che li accompagnano.

«Attenti agli abusi»

Sotto i grandi arbusti secolari, in un percorso a ostacoli è possibile immedesimarsi, grazie a occhiali particolari, alla guida dell’auto sotto l’effetto di alcol o droghe. Ed è questo gioco semplice e immediato ad attirare maggiormente la curiosità dei giovani. «È molto deviante questa cosa», commenta una ragazza mentre con gli occhiali che simulano la percezione di una persona ubriaca o sballata, affronta il percorso. «Le sostanze di abuso sono la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni, abbiamo pensato di far cimentare i ragazzi in una situazione giocosa per capire quali sono gli effetti che alcol o altre sostanze possono indurre nella loro capacità di svolgere un percorso e capire così come anche l’assunzione di dosi basse di alcol può rappresentare un vero rischio per la salute», spiega Roberta Agabio, docente del dipartimento di Scienze biomediche. Poco più avanti si sente una voce che dice: «Adesso facciamo lo slime?». Nello stand del mondo invisibile dei microbi, un bambino, dopo aver ascoltato con molta attenzione Silvia Pusceddu, specializzanda di microbiologia medica, parlare di virus, batteri, funghi e spore, chiede di poter fare con le sue mani il giocattolo dalla consistenza collosa grazie alla gomma di Guar.

Virus e microrganismi

«L’obiettivo è far conoscere loro quelle che sono le differenze tra i vari microorganismi. Quindi spieghiamo loro cosa facciamo noi con i virus e come possiamo osservarli senza portarceli dietro. Ma gli presentiamo anche i batteri che ci sono negli oggetti più comuni che usano, in modo tale che capiscano perché è importante lavare le mani», afferma Pusceddu. «Siamo molto felici di aver individuato questo posto che sembra essere pennellato per la nostra iniziativa», è il commento del rettore, Francesco Mola, presente insieme ai sindaci di Cagliari e Monserrato,

