Ai Giardini Pubblici di Cagliari germoglia la cultura 

La cultura come antidoto alla barbarie, affermano gli organizzatori del festival cagliaritano Dialoghi di Carta (a firma La Fabbrica Illuminata) che infatti hanno scelto un titolo emblematico per questa VII edizione (“Restare Umani”) nonché una serie di ospiti che nei loro libri e nella pratica applicano questa filosofia. Si va dalla poetessa Laura D'Angelo autrice della raccolta “Cuore Puro” a don Paolo Alliata con il volume “L’avventura umana” a Mauro Biglino che ai Giardini Pubblici di Cagliari (sede della manifestazione) presenterà il saggio “Cieli in fiamme. Guerre, macchine e tecnologie nei testi antichi” scritto a quattro mani con Erich von Dänken.

Domani

Ma vediamo nello specifico il programma curato dalla scrittrice Rossana Copez e del giornalista e scrittore Giovanni Follesa. Si inizia nel segno della poesia donai alle 18 ai Giardini Pubblici (portatevi l’Autan o simili) con appunto la presentazione di “Cuore Puro”, la silloge di Laura D’Angelo (per IL / Interno Libri Edizioni) accompagnata dai poeti cagliaritani Luca Masala e Mauro Liggi. A seguire, una divagazione poetico-musicale a cura di OfficinAcustica con l’attrice e cantante Anna Lisa Mameli e Corrado Aragoni al pianoforte, per un'antologia di canzoni ispirate a “Cuore Puro”. Alle 19, viaggio in una Sardegna insolita con “Un Ferragosto” di Follesa, Camena Edizioni, accompagnato da Copez con le letture di Giuliano Pornasio. Focus sui conflitti – alle 20 – con “Gherras” di Giuseppe Corongiu (Janus Editore), dove attraverso una serie di racconti, rigorosamente in lingua sarda, si affrontano le diverse manifestazione dell'odio e della violenza in dialogo con Lucia Cossu. Chiude la prima giornata del Festival una riflessione sul senso dell'esistenza, alle 21, con “L’avventura umana” (Mondadori) di don Paolo Alliata in cui attraverso le parole di intellettuali, artisti e scrittori, da Erich Maria Remarque a Umberto Eco, da Vincent van Gogh a Lev Tolstoj, il sacerdote affronta temi importanti e nodi irrisolti del presente, per illuminare il cammino individuale e collettivo Dialoga con l'autore don Emanuele Meconcelli.

Venerdì

Ed eccoci a venerdì con l’omaggio a Sergio Atzeni (alle 18) con la presentazione de “I sogni della città bianca” (Il Maestrale), a cura del docente universitario Andrea Cannas, in dialogo con la scrittrice Copez che fu moglie dello scrittore cagliaritano di cui quest’anno si commemora il trentennale dalla morte. Letture a cura dell’attrice Salima Balzerani. La sfera del sacro tra miti di fondazione e arcaici numi – alle 19 – con “Gli dèi romani rivelati” (Tuthi) di Gian Matteo Corrias accompagnato da Mauro Biglino e Giovanni Follesa. Biglino sarà protagonista alle 20 con “Cieli in fiamme. Guerre, macchine e tecnologie nei testi antichi” (Tuthi), che affronta il tema dei conflitti da una prospettiva inedita, a partire dal rapporto tra uomini e dèi. La parola all’autore che accompagnato da Follesa condurrà il pubblico dei Guardini Pubblici tra le epifanie del divino in contesti bellici, tra veicoli volanti ed armi potentissime, capaci di annientare i nemici. Nella letteratura sacra e profana, dalla Bibbia al Mahabharata, fino alle leggende dei Dogon e dei nativi americani, gli interventi delle divinità suggeriscono l’utilizzo di strumenti offensivi sempre più evoluti per capovolgere le sorti di una guerra e (forse) l’apparizione di alieni e astronavi nell’antichità. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA