Fiabe, racconti, danza, teatro, arti circensi, giocoleria, bolle di sapone, caccia al tesoro e giochi per i più piccoli. Da oggi a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 arriva ai Giardini Pubblici “DanzEstate Junior Circus”, cinque giorni tra spettacoli, performance, laboratori creativi e attività ludiche a cielo aperto, con ingresso gratuito e aperto a tutti.

Tanti gli appuntamenti quotidiani tra mattina e sera con i laboratori creativi dedicati ai bambini e alle bambine a cura di Tore Mr Happy. In questa edizione si ispirano al tema circense, pensati per stimolare la fantasia, la manualità e la socialità e apprendere divertendosi utilizzando materiali di recupero attraverso giochi e attività ludiche per ritrovare la semplicità e l’immaginazione.

Questa mattina si parte con “Marche et Rêve”, ovvero cammina e sogna. I viaggiatori sono anche sognatori, esplorano lo spazio fisico e la geografia della loro fantasia. Il pomeriggio alle 17.15 lo spettacolo “Curupira” con la Compagnia Padova Danza Project. Nelle leggende brasiliane, Curupira è il protettore delle foreste. Vive nella foresta, ha i piedi all’indietro per lasciare impronte che confondono chi vuole distruggere la fauna e la flora del suo habitat, ed è capace di creare illusioni per spaventare e scacciare i nemici della foresta brasiliana. Alle 18, alle 18.45 e alle 19 la performance “White Stars” della compagnia Circus Maccus e la magia del circo. Alle 18.30 lo spettacolo “La Valle dei Mulini”, la valle dove nessuno sogna più, della Compagnia Il Crogiuolo.

Gli spettacoli, i giochi e i laboratori di DanzEstate sono gratuiti. Per partecipare ai laboratori e alla caccia al tesoro è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo email: danzestate@gmail.com, o via whatsApp al numero 342 783 8614, solo tramite messaggi di testo.

