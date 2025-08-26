VaiOnline
Amarcord.
27 agosto 2025 alle 00:39

Ai Giardinetti in scena i giochi di quartiere 

Un passato che riaffiora tra giochi in legno nel più grande “quartiere” della città, capace di radunare da sempre i nuoresi: i Giardinetti. Jocande in bichinau è l'evento organizzato dall'associazione culturale Utalabì per il 29, 30 e 31 agosto a Nuoro.

Inserito tra le manifestazioni collaterali della 125esima festa del Redentore, unisce numerose realtà imprenditoriali e culturali della città che, grazie al patrocinio del Comune di Nuoro, rivivranno momenti archiviati da decenni nella piazza più centrale della città.

Il 30 e 31, dalle 9 alle 12 e dalle 17.30 alle 20.30 ai Giardinetti (piazza Vittorio Emanuele) e il 29 dalle 18.30 alle 20.30 al circolo Ubisti di via Zara n. 24 si terranno i tornei di giochi sardi. L'intrattenimento include una presentazione tramite esperti, che illustreranno a mano a mano le regole per i tornei dei giochi antichi: bardoffula, barriera, botticheddu, brinchios chin sa fune, bruschias, bullinu, paradisu, sa meccanica. Gli organizzatori hanno ideato un modo coinvolgente per onorare la storia e le tradizioni della propria terra tra socialità, unione e condivisione. Le iscrizioni sono aperte per bambini e adulti. Per partecipare si può telefonare al numero +39 3664609913. (g.pit.)

