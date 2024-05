Ai frateli Garcia il titolo europeo 

Si è chiuso il Campionato Europeo Nacra 15, nel golfo di Cagliari, uno spettacolo di colori per il campionato organizzato dal Windsurfing club Cagliari e la Fiv. Il Nacra 15 è lo scafo propedeutico al Nacra 17, la più famosa classe Olimpica. Sessantotto giovani equipaggi di tutta Europa hanno apprezzato la calda accoglienza e lo splendido campo di regata che Cagliari ha offerto. Tredici le prove disputate con tutte le condizioni meteo, onda, pioggia e finalmente anche un bel maestrale perfettamente gestite dal comitato di regata.

L’equipaggio dei fratelli spagnoli Daniel e Nora Garcia della Casa con una zampata finale porta a casa il titolo Europeo 2024, al secondo e terzo posto i due equipaggi belgi, Leclerq –Pinsart e i fratelli Borghijus, questi ultimi per pochi punti hanno superato il team inglese che era sempre stato davanti.

Tra i tanti binomi sardi in gara ottimo terzo posto U17 e decimo assoluto per l’equipaggio di casa (WCC) formato da Alesssandro Vargiu e Grace Fedeli, i ragazzi hanno anche avuto l’onore di aprire e chiudere il campionato con un primo posto. Buon undicesimo generale e quarto U17 per Lorenzo Sirena e Alice Dessy dello Yacht club Cagliari. Alla premiazione ha partecipato anche il Presidente di Zona Corrado Fara che ha sottolineato l’importanza di questi eventi che pongono la Sardegna tra i migliori campi di regata in Italia e non solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA