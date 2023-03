Ai fornelli e in sala, protagonisti giovani con disabilità 

Hanno cominciato a mettere le mani in pasta due anni fa e adesso sono pronti per il loro debutto: la brigata di Villa Chiara, domani al ristorante Da Paolo, nel centro storico, porterà in tavola i frutti (i dolci e la pasta fatta in casa) del laboratorio di cucina che, ogni giovedì, impegna i ragazzi con disabilità nell'arte culinaria. Pronti menù e divise, acquistate per l'occasione, per 12 di loro, tre in cucina, quattro in sala, altrettanti all'accoglienza e uno alla cassa, la cena (di solidarietà) è la prima esperienza in un contesto lavorativo che mette alla prova la loro autonomia e le loro potenzialità.

«La cena, oltre a essere un'occasione per trasformare i laboratori La scuola dei mestieri in un esperimento fuori dalla struttura, vorremmo che diventasse, anche, un'opportunità professionale, aprendo la strada a forma di apprendistato per i nostri ragazzi», dice l'educatrice che ha curato il progetto, Rita Casta. A piccoli passi tra tavoli e fornelli verso l'indipendenza, i ragazzi di Villa Chiara non nascondono l'emozione. «Sono emozionata perché non ho mai fatto un'esperienza fuori dalla Villa», dice Ylenia, 27 anni, all'accoglienza dei clienti. «Sono un po' preoccupato per come andrà la serata anche se mi è stato spiegato bene come fare», aggiunge Davide, 28 anni, che sarà un cameriere di sala. «Andare al ristorante è una questione molto importante e non vedo l'ora, sono molto contenta di avere ereditato la passione per la cucina da mio padre», dice Melissa, 46 anni, agli impiattamenti. La cena, il cui ricavato sosterrà i costi per il prossimo viaggio a Lourdes, ha già registrato il tutto esaurito.

RIPRODUZIONE RISERVATA