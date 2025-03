Ai figli venga dato solo il cognome materno. La proposta porta la firma di Dario Franceschini, senatore Pd, ex ministro. Lo scopo è alzare il tiro, indicare un obiettivo più radicale di quello a cui puntano i disegni di legge già in discussione in commissione al Senato, che mirano ad affiancare il cognome della madre a quello del padre.

Il dibattito è apertissimo. La destra non chiude al doppio cognome, mentre ha già bocciato la proposta di Franceschini. «Ma certo, cancelliamoli dalla faccia della terra questi papà, così risolviamo tutti i problemi», ha ironizzato il segretario della Lega Matteo Salvini. «Ma dove le pensano ‘ste idee geniali?».

Franceschini ha illustrato le finalità della norma. «Dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, stabiliamo che prenderanno il solo cognome della madre. È una cosa semplice ed anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere». L'accelerata all'iniziativa parlamentare ci fu, nel 2022, dopo una sentenza della Corte Costituzionale, che di fatto bocciò l'attribuzione del solo cognome paterno e sdoganò il doppio cognome. Sulla base di quelle indicazioni, vennero depositati quattro disegni di legge, da tempo in discussione al Senato.

RIPRODUZIONE RISERVATA