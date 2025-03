Ai domiciliari per un furto evade dopo poche ore: 25enne finisce in carcere 

«Ma quello, perché è di nuovo in giro?». Un agente a bordo di una volante della polizia l’ha chiesto al collega di pattuglia, domenica nel quartiere di Sant’Elia, quando durante un giro con l’auto di servizio ha visto in giro un giovane che non avrebbe dovuto essere lì. Il motivo è semplice: era stato arrestato la notte precedente, dalla stessa Squadra volante, per un furto in una pizzeria e per quanto riguarda la domenica, in attesa del processo per direttissima in programma ieri mattina, il giudice l’aveva assegnato agli arresti domiciliari.

In manette per la seconda volta

Poche ore dopo, Kamil Lacatus, 25 anni, nato in Polonia ma cittadino rumeno residente a Cagliari, ha nuovamente indossato le manette e ha trascorso la notte di domenica non più a casa propria, ma in una camera di sicurezza della Questura in via Amat. Ne è uscito ieri mattina per il processo con rito direttissimo, ma il suo avvocato ha chiesto il rinvio dell’udienza per preparare meglio le argomentazioni: i cosiddetti “termini a difesa”. Questa volta, però, Lacatu non è tornato a casa, dalla quale era evaso in quanto era agli arresti domiciliari, bensì direttamente nel carcere di Uta, in custodia cautelare. Ci rimarrà fino alla data del processo per evasione, poi il giudice deciderà il suo destino.

Il furto nel locale pubblico

Alle quattro del mattino, domenica, Lacatu - secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra volante - avrebbe sfondato un vetro della porta d’ingresso della pizzeria eTrigu in viale Diaz e sarebbe entrato nel locale. Il bottino del giovane è stato magro: i pochi soldi delle mance. Dopo un primo furto tempo fa, i titolari hanno deciso che non avrebbero più lasciato contanti nella pizzeria. Gli agenti delle Volanti - coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo - l’avevano arrestato e, su indicazione del sostituto procuratore di turno, l’avevano riaccompagnato a casa per rimanere agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.

Il secondo arresto

Così non è andata, invece, perché domenica gli agenti di un altro equipaggio della Squadra volante - che conoscevano già Lacatu - l’hanno visto in giro nel quartiere di Sant’Elia. Sapevano che era agli arresti domiciliari, così l’hanno immediatamente arrestato per evasione e condotto questa volta in Questura, nella camera di sicurezza. Ieri mattina il giovane è comparso di fronte al giudice, che ha accolto la sua richiesta di “termini a difesa”, disponendo stavolta la custodia cautelare in carcere.

