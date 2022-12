Ai domiciliari l’accoltellatore  

Nuovi sviluppi nelle indagini per far luce sull’aggressione ai danni di Matteo Sanna, il diciottenne di Nuoro, che lo scorso 3 dicembre a Torpè, era stato accoltellato durante una lite con alcuni suoi coetanei. I carabinieri della stazione del paese, nel tardo pomeriggio di due giorni fa, hanno arrestato il presunto aggressore del giovane nuorese. Si tratta di Riccardo Amistà, anche lui diciottenne. Secondo gli inquirenti sarebbe il responsabile del sanguinoso episodio.

Domiciliari

La misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Nuoro su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo barbaricino, costringe l’indagato (difeso dall’avvocato Luca Diaz) agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio si era verificato nella tarda serata di sabato 3 dicembre alla periferia di Torpè, lungo la strada che dal paese conduce verso monte Nurre. A far scatenare la lite il lancio di alcune pietre da parte di Matteo Sanna contro la fidanzata di Riccardo Amistà, avvenuta all’uscita di un casolare dove un gruppo di amici avevano deciso di trascorrere la serata. I motivi di questo primo episodio sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. Da qui la reazione da parte del fidanzato della ragazza che scagliandosi contro Matteo Sanna, lo aveva colpito con diverse coltellate prima al torace, la ferita più grave, e poi agli arti inferiori. La vittima venne soccorsa dal 118, intorno alle 22, nei pressi del centro polivalente, in una zona buia e ormai fuori dal centro abitato.

Le indagini

Il giovane venne prima accompagnato al San Giovanni Paolo II di Olbia e poi trasferito d’urgenza in una delle cliniche universitarie di Sassari per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto immediatamente dopo l’allarme intervennero anche i carabinieri della stazione del paese, che identificando tutti i presenti durante la lite, denunciarono Amistà come responsabile dell’accoltellamento recuperando anche l’arma che era stata gettata nelle vicinanze. Le successive indagini coordinate dal sostituto Procuratore, Giorgio Bocciarelli, hanno permesso la cristallizzazione del quadro indiziario. Ieri mattina nel tribunale di Nuoro si è svolto l’interrogatorio di garanzia.