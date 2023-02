Ai diportisti servono gli aerei 

«Sono contento che la Croazia sia entrata nell’euro, per la nautica era un mercato che ci rubava tanta clientela. Ora si compete alla pari». Simone Morelli, presidente del settore charter di Confindustria, non teme la concorrenza interna tra i porti della Sardegna ma quella che viene dalla Spagna con le Baleari, dalla Grecia, dalla Turchia e, appunto, dalla Croazia. Ma è davvero una competizione alla pari per la Sardegna? Morelli, che svolge quattro ruoli (operatore di charter, venditore di barche, imprenditore del porto di Cala dei sardi, davanti a Porto Rotondo, e presidente di Confindustria charter), non ne è tanto convinto: «Il punto debole sono i trasporti. Per offrire turismo su un’isola servono gli aerei; buona parte dei nostri clienti viene in Sardegna per una settimana e dovremmo disporre dei voli necessari anche in inverno. L’aeroporto di Olbia deve diventare leader come Palma di Maiorca; per il ruolo che svolge nel turismo dovrebbe essere grande quanto Fiumicino».

La garanzia di arrivare

La nautica viene da tre annate d’oro e sta aumentando anche la richiesta da parte di turisti del Nord Europa per corsi invernali di vela in bassa stagione. Sono clienti che usano la barca di giorno e che di sera possono noleggiare un’auto, dar lavoro ai ristoranti e far da volano per il turismo nell’entroterra. «Bisogna ripensare il sistema dei trasporti aerei», sostiene Morelli, «non c’è bisogno di inventare niente, basta copiare ad esempio il metodo spagnolo. Insomma, per dirla tutta, Volotea se vuole volare in Sardegna in estate deve farlo anche in inverno, altrimenti non può mantenere gli slot. Troppo facile lavorare solo a luglio e ad agosto».

Settore in sviluppo

Sono numeri in crescita quelli della nautica da diporto negli ultimi anni, nonostante la pandemia; anzi gli operatori sono convinti che proprio la variante Omicron abbia indotto una parte di turisti a scegliere la vacanza in barca perché più sicura: «Stiamo perdendo una fetta di italiani che si stanno guardando attorno ma stiamo ritrovando tutti gli stranieri», dice Morelli, «abbiamo già coperto il cinquanta per cento delle settimane vendibili per l’anno in corso». E sono numeri importanti visto che in Gallura si concentra il quindici per cento delle barche da charter rispetto alla quota nazionale. Quel che si deve sapere è che ogni euro speso nella filiera del turismo nautico genera un moltiplicatore per dodici.