«Ai consiglieri negano l’accesso agli atti» 

I cittadini inviano le segnalazioni all’indirizzo di posta elettronica del Comune, ma i consiglieri di minoranza non hanno accesso ai documenti. «Un caso emblematico riguarda la pec inviata dai residenti di via Curiel sui cattivi odori: indirizzata a tutto il Consiglio, non è mai arrivata», sottolineano, dichiarano Marcello Pistis (gruppo Impari) e Filippo Usai (Pd) che durante l’ultima assemblea civica hanno presentato un’interrogazione rimarcando i problemi legati all’accesso agli atti.

La polemica

Nel 2021 era stato comunicato alla minoranza che l’ente avrebbe abilitato l’accesso da remoto al protocollo interno, limitatamente all’oggetto, al mittente e al destinatario, per garantire trasparenza e controllo senza violare la privacy. «Quella promessa è rimasta lettera morta. Ci era stato garantito questo diritto – afferma Marcello Pistis –. I consiglieri hanno il dovere della segretezza, non si può negare ciò che la legge riconosce. Serve una soluzione prima della fine del mandato». La questione non riguarda solo la trasparenza ma anche l’efficacia amministrativa: «senza una visione completa del flusso di comunicazioni – dicono dalla minoranza – si rischia di lasciare inevase richieste e segnalazioni». L’accesso al protocollo, in base alla legge, è considerato strumento indispensabile per l’attività di vigilanza, in particolare per la minoranza, che lamenta di non poter conoscere tempestivamente segnalazioni e istanze dei cittadini.

Il sindaco

Il sindaco Giuseppe De Fanti ha ricordato che «le norme vigenti riconoscono ai consiglieri il diritto di ottenere tutte le notizie utili all’espletamento del mandato. La legge garantisce un potere di conoscenza diretto sugli atti dell’ente, ma impone che l’uso dei dati avvenga nel rispetto della riservatezza e dei limiti di pertinenza. Non tutte le informazioni del protocollo rientrano in questa categoria: bisogna tutelare la privacy». Il legale del Comune ha suggerito soluzioni come l’utilizzo di postazioni informatiche dedicate in Municipio o l’invio periodico di stralci del protocollo con oscuramento dei dati non pertinenti. Il segretario comunale Gian Luca Cossu ha confermato che gli uffici sono al lavoro per definire la modalità più corretta e trasparente: «È necessario garantire un equilibrio tra diritto di accesso e tutela dei dati personali».

Le segnalazioni

Un problema parallelo riguarda il recapito delle missive inviate dai cittadini, per conoscenza a tutto il consiglio comunale: «Ci capita di sapere a posteriori di lettere inviate anche a noi – spiegano – ma mai ricevute», aggiunge Pistis. La situazione è confermata anche dal consigliere di maggioranza Filippo Usai, che definisce l’accesso «non solo una questione tecnica, ma di democrazia. Non possiamo venire a conoscenza delle segnalazioni settimane dopo. La trasparenza è un dovere verso chi ci ha eletti. Il caso dei residenti in via Curiel è emblematico di questa situazione».

