Rifiuti.
10 gennaio 2026 alle 00:12

Ai cittadini virtuosi arrivano le cartelle della Tari con gli sconti 

Arrivano le bollette Tari con gli sconti, almeno per i quartesi virtuosi in regola con il pagamento del tributo sui rifiuti. Nei giorni scorsi i vertici del settore Entrate del Municipio hanno definito gli importi delle premialità decise dalla Giunta lo scorso anno: le riduzioni vanno dal 6 per cento applicato d’ufficio per i cittadini che risultano regolari dal 2020 - con oltre 180mila euro investiti per figli sconti applicati fra utenze domestiche e commerciali - al 4,5 per cento per i virtuosi dal 2021 - in questo caso poco più di 7mila euro dedicati - sino al 3,5 per cento se si considera il 2022 come anno d’imposta di riferimento, con oltre 6mila euro.

Inoltre, hanno diritto a un’ulteriore riduzione del 3 per cento sull’importo dovuto coloro che hanno aderito alla domiciliazione bancaria per pagare in un’unica soluzione la Tari entro lo scorso settembre, sconto coperto con oltre 15mila euro. E, come annunciato nei mesi scorsi, le riduzioni in bolletta - riferite alla tassa per lo scorso anno - vengono applicati d’ufficio in occasione del conguaglio sull’avviso di pagamento della Tari per il 2026 che i quartesi stanno ricevendo in questi giorni.

A disposizione oltre 220mila euro del bilancio comunale, cifra inferiore rispetto agli altri anni. I motivi sono riportati nella delibera approvata dall’esecutivo comunale lo scorso settembre: «Le tariffe per l’anno d’imposta 2025 hanno già conseguito un’importante riduzione a favore di tutte le categorie di contribuenti, sia domestiche che non domestiche, grazie al recupero di risorse avvenuta a seguito delle attività di contrasto all’elusione ed evasione tributaria nell’ordine di circa il 5 per cento rispetto a quelle del 2024». Un recupero della Tari non versata negli anni che ha permesso di incassare oltre 2 milioni e mezzo, grazie anche al supporto di una società esterna che sta affrontando - insieme al settore Entrate e tributi - la delicata partita dell’evasione fiscale in città. Sconti in bolletta riferiti alla Tari del 2025, e per ora nessun rincaro per il 2026 in attesa di capire le nuove direttive Arera: nel bilancio di previsione la Giunta ha confermato le tariffe dello scorso anno, così come le aliquote Imu e l’addizionale Irpef.

