Ai bisognosi le eccedenze di cibo della nave  

Sino al 18 novembre, in occasione degli scali che la Costa Smeralda effettuerà ogni martedì a Cagliari, il cibo preparato a bordo ma non servito, sarà distribuito ad organizzazioni locali che forniscono assistenza a persone in difficoltà. I pasti, riposti in appositi contenitori di alluminio sigillati ed etichettati per garantirne la tracciabilità, saranno sbarcati e consegnati ai volontari del Banco Alimentare, che li doneranno alla comunità della Mensa del Viandante-Conferenza di San Lorenzo, e alla Congregazione delle Suore Figlie della Carità. Solo nella giornata di ieri sono stati consegnati e distribuiti oltre 100 pasti completi.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Costa Crociere, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Ufficio delle Dogane di Cagliari, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari di Cagliari, Cagliari Cruise Port, Fondazione Banco Alimentare Onlus.

«Ripartiamo con questo programma anche per la stagione 2025 grazie alla fattiva collaborazione di tutti i partner locali che condividono il nostro impegno a promuovere la lotta allo spreco alimentare e il riutilizzo delle eccedenze alimentari a favore dei più bisognosi», ha dichiarato Giuseppe Carino di Costa Crociere.

