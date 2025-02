Ai bisognosi le eccedenze del mercato  

Il Mercato Agroalimentare di Sestu in prima linea contro gli sprechi e per l’impegno per i più bisognosi. C’è un progetto partito in questo inizio 2025 per creare un market place online, ovvero una piattaforma d’acquisto su internet, per comprare i prodotti ortofrutticoli, freschi di giornata.

Negozio digitale

Giorgio Licheri, direttore della Coagri, l’ente gestore del mercato Agroalimentare della Sardegna, spiega: «I clienti del mercato potranno ordinare le merci permettendo così agli operatori e ai produttori di potersi organizzare riducendo le rimanenze, evitando così il rischio che i prodotti freschi rimangano invenduti, in tal modo sarà possibile ridurre gli sprechi».

Uno dei temi più importanti oggi, in un’ottica di rispetto per l’ambiente e per le risorse. «Ogni operatore avrà un negozio digitale all’interno del sito internet dedicato e questo ci permetterà di lavorare in modo indipendente e di gestire al meglio le vendite e le consegne», continua il presidente della Coagri Sardegna Cenzo Pisano. «Con la piattaforma di market place offriremo un servizio attivo 24 ore su 24 e saremo in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti, compresi quelli che preferiscono non recarsi fisicamente al mercato». Il Mercato di Sestu fa anche parte della rete di Italmercati. «La prossima settimana saremo in Puglia nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura», racconta Licheri, «e insieme ai mercati di Parma e di Andria incontreremo le organizzazioni di produttori pugliesi per il progetto di ricerca sulla logistica solidale che vogliamo ampliare anche nelle altre regioni con il coinvolgimento dei mercati all’ingrosso; questi diventeranno le piattaforme logistiche, mentre le associazioni di volontariato avranno il compito di distribuire i prodotti donati dalle organizzazioni di produttori ai più bisognosi» .

Sostegno ai bisognosi

Un progetto parallelo a quello del marketplace, per aiutare chi ne ha necessità. Giorgio Licheri continua: «Le eccedenze del mercato ammontano ogni giorno a circa 10 quintali e per contrastare il fenomeno abbiamo lanciato questo progetto, studiato con la Città Metropolitana di Cagliari, e che vedrà il mercato come centro logistico delle merci, coinvolgendo anche le associazioni caritatevoli».

Tra i clienti del mercato ci sono piccole e grandi attività di distribuzione, mense scolastiche, ristoratori o albergatori, che così potranno farsi consegnare i prodotti risparmiando soldi e tempo. «Con l’ottimizzazione dei tempi di consegna della merce verrà garantita la freschezza dell’ortofrutta in tutta la catena distributiva e dal campo alla tavola trascorreranno meno di dodici ore. Un risultato di cui beneficerà anche il consumatore finale», è la promessa di Cenzo Pisano.

RIPRODUZIONE RISERVATA