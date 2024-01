Ai bambini malati un dono dalle befane 

Giornata diversa dal solito per i tanti degenti degli ospedali Oncologico, Microcitemico e Brotzu. Le nove befane, scortate da due elfi e da una giovane mascotte, hanno portato un sorriso alle persone di tutte le età, donando pupazzi ai bambini e caramelle ai più grandi. Ma soprattutto un momento di leggerezza ai pazienti e al personale impiegato. Sotto le orripilanti maschere e i pesanti vestiti c’erano volontari dell’Avis di Guasila e infermieri del 118. Tante le foto e altrettanti gli apprezzamenti.

Dà la sua testimonianza Sandro Bandu, 60 anni, infermiere: «È il secondo anno che portiamo avanti questa iniziativa che, ogni volta, ci riempie il cuore di gioia. Si, perché non siamo solo noi a donare un sorriso ai pazienti, ma sono i pazienti con il loro sorriso a fare il regalo più prezioso a noi. Ringraziamo i responsabili dei presidi ospedalieri che hanno autorizzato il nostro giro anche in reparti delicati come quello dei malati di tumore. Ma il reparto pediatria è senz’altro il più toccante. Concludo consigliando alle tante persone che lamentano la malasanità di fare un giro negli ospedali per rendersi conto di quanto sforzo facciano medici, infermieri e collaboratori quotidianamente».

Ha partecipato al tour negli ospedali anche Federico Manca, 11 anni, studente: «Mi sono voluto unire al clan delle befane per aiutarle nella consegna dei dolcetti alle persone ricoverate. Mi ha colpito particolarmente questa esperienza perché ho visitato il reparto rianimazione, dove stanno le persone più gravi, e il reparto bambini. In quest’ultimo mi sono impegnato maggiormente per ricevere sorrisi, e sono stato accontentato».



