Ai “baby” rossoblù il Trofeo Medianet 

Va al Cagliari la prima edizione del Trofeo Medianet, svolto ieri all'Unipol Domus con sei squadre della categoria Under 16. Davanti al presidente Tommaso Giulini, che ha assistito alle gare e partecipato alle premiazioni, i rossoblù allenati da Stefano Medda hanno trionfato per 4-1 nella finale col Club Milano, una delle tre squadre provenienti da fuori Sardegna in un torneo di livello internazionale che ha visto in campo i migliori giovani atleti sardi della categoria. Dopo il vantaggio ospite di Battaglia, è arrivato il ribaltone firmato Puttolu, Costa, Boccia e Massoni. Nelle partite della fase a gironi, il Cagliari si è imposto 1-0 sul Mazzo di Rho (altra formazione lombarda) con gol di D'Onofrio e 3-0 sull'Alghero, doppietta di Costa e rete di Montapponi.

Il torneo

Nel Girone B, il Club Milano ha avuto la meglio su Rueil Malmaison (tra i settori giovanili più grandi dell'Ile de France) e Rappresentativa LND Sardegna. Quest'ultima ha vinto la finale 5°-6° posto 0-1 sul Mazzo di Rho, mentre l'Alghero ha chiuso al terzo posto superando 1-0 il Rueil con rete di Andrea Sanna. Il capocannoniere è Luca Costa del Cagliari (tre gol), miglior giocatore Antonio Magrini (Club Milano) e miglior portiere Romain Perrinelle (Rueil Malmaison).

