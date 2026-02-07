Ahi Mina, il ginocchio rifà le bizze 

La strada sembrava spianata, venerdì aveva svolto l’intero allenamento col gruppo. Ieri, invece, il suo ginocchio ha ripreso a fare le bizze e ha dovuto così rallentare e allenarsi a parte. Fiato di nuovo sospeso per Yerry Mina, che rischia di saltare Roma-Cagliari domani sera all’Olimpico. Decisiva sarà, a questo punto, la rifinitura in programma questa mattina al Crai Sport Center di Assemini prima della partenza per la Capitale. In pre allarme Zappa e Dossena mentre Rodriguez dovrebbe raccogliere il testimone da Luperto, passato proprio in settimana alla Cremonese di Davide Nicola.

Possibili scenari

Bizzarro e spietato davvero, il destino, per la retroguardia rossoblù. Nemmeno il tempo di smaltire la delusione dei tifosi per la cessione di Luperto ed ecco il nuovo campanello d’allarme per Mina. Staff medico e tecnico, insieme al diretto interessato chiaramente, dovranno ora valutare la situazione e decidere se provare a forzare o lasciarlo a riposo e gestirlo come è già successo in passato per puntare alla partita successiva con il Lecce. Molto dipenderà da come reagirà il ginocchio al risveglio. Oggi verrà presa la decisione definitiva, dunque. Intanto, Pisacane sta passando al vaglio le eventuali contromisure. Se la difesa dovesse schierarsi per l’occasione a tre - come probabile - potrebbe arrivare il momento di Dossena, che sta bene e si allena con i vecchi-nuovi compagni da tre settimane ormai. Non gioca una partita ufficiale, però, da quasi un anno, da Milan-Como del 15 marzo per l’esattezza. Magari avrebbe bisogno di rompere prima il ghiaccio a gara in corso, magari no. In lizza anche Zappa, con lo spostamento al centro di Zé Pedro, nel caso. L’esterno monzese (a un passo dal trasferimento alla Fiorentina proprio l’ultimo giorno di mercato) farebbe il braccetto destro e ritroverebbe la maglia da titolare dopo tre partite.

L’infermeria

Ancora ieri mattina ha svolto un lavoro parziale con il gruppo Deiola. La sua presenza in panchina domani all’Olimpico non dovrebbe comunque essere in discussione. Sempre ai box Folorunsho che potrebbe, a sua volta, iniziare a forzare col pallone la settimana prossima. Tempi decisamente più lunghi per Belotti (se ne riparla a fine marzo nella migliore delle ipotesi) e Felici (stagione già finita). Quest’ultimo è rientrato proprio in settimana nell’Isola dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale del ginocchio sinistro. (f.g.)

