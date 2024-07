Ahi, le nostre Dame Pintor Le Sorelle Materassi un plagio di “Canne al vento”? 

Aldo Palazzeschi plagiò “Canne al vento” di Grazia Deledda? Nel cinquantenario della morte, ricordiamo lo scrittore e poeta Aldo Palazzeschi con il critico e saggista Gino Tellini, professore emerito dell’università di Firenze (già curatore del secondo volume di “Tutti i romanzi” di Palazzeschi-Meridiano Mondadori 2005), e discutiamo di un presunto plagio ai danni della scrittrice sarda Premio Nobel 1926.

Dunque, per scrivere le “Sorelle Materassi”, il fiorentino s’ispirò a “Canne al vento” di Grazia Deledda? La scrittrice sarda, con molta signorilità, il 17 agosto 1934, quando il romanzo usciva a puntate sulle pagine della Nuova Antologia, scrisse allo scrittore fiorentino: «Felice di dirle che leggo con vivo piacere sulla N. Antologia il suo bellissimo romanzo». Altro non disse e non lasciò trapelare la cortese signora, ma in quelle parole sembra ravvisarsi la malizia di un sospetto di plagio non espresso.

Il professor Gino Tellini, che ha dedicato una preziosa monografia a “Palazzeschi” (Salerno Editrice), e ha curato una nuova edizione di “Tutte le novelle” (Mondadori) su basi del tutto diverse dal Meridiano del 1975, sostiene che se «filiazione esiste, il riuso palazzeschiano l’ha dissolta e resa quasi invisibile.» In Giacinto, infatti, «assediato tra colpa e redenzione», non c’è alcuna traccia della libera sensualità di Remo.

Si trattò solo di similitudini?

«Sicuramente Palazzeschi conosceva il romanzo della Deledda, e nell’impianto delle “Sorelle Materassi” alcuni dati sono davvero omologhi. Il trattamento del tema però è diverso, quasi antitetico nelle mani di Palazzeschi rispetto al romanzo della scrittrice sarda che io considero importante e dove si respira un clima lirico-magico di biblica tragicità, di dolorosa rinuncia, di cupo fatalismo, di religiosa espiazione, molto lontano da quello palazzeschiano. Del senso fatalistico del peccato della Deledda, non c’è alcuna traccia in Aldo Palazzeschi, nel quale pure c’è l’idea del peccato, ma con un’estroversione e una sorta di liberazione umoristica».

Quanto è stato influenzato Palazzeschi dalle mode culturali del primo Novecento?

«Palazzeschi ha attraversato stagioni e momenti culturali diversi, mantenendo però una propria cifra distintiva, che comunque non è sempre uguale a se stessa. Si riconosce la personalità che, pur cambiando nel tempo, dai primi anni del secolo agli anni Settanta conserva sempre la sua originalità. E mi riferisco in particolare a “Il Codice di Perelà”, il romanzo più innovativo della prima stagione novecentesca sul piano delle strutture, della resa stilistica e dell’invenzione narrativa, fino appunto alle Sorelle Materassi».

Il romanzo “Sorelle Materassi” sembra appartenere a un’altra dimensione: cos’era cambiato nel frattempo in Palazzeschi?

«Questo romanzo in effetti è strutturalmente più tradizionale. Non per nulla per le “Sorelle Materassi” si è parlato di un ritorno all’ordine anche da parte di Palazzeschi (siamo negli anni Trenta), anche se si tratta di un ritorno all’ordine molto sui generis, perché in questo romanzo c’è l’ambientazione domestica geograficamente concreta, e i personaggi hanno qualcosa della stampa dell’epoca. Se però si va un po’ al di là della superficie, si vede che il cosiddetto ritorno all’ordine è soltanto apparente, e anche “Sorelle Materassi” è un romanzo molto originale perché il mondo provinciale, un po’ umbratile, è sconvolto da un personaggio davvero imprendibile come Remo, il nipote delle sorelle».

Professore, al momento, qual è l’attualità di Palazzeschi?

«Una grande lezione viene da Palazzeschi, ed è quella dell’ironia e dell’autoironia. Ed è esemplare il non lasciarsi vincere dagli schemi, dalle parole d’ordine, dalle parole correnti, cercando di dare libera espressione alla propria individualità nel rispetto degli altri, perché Palazzeschi è sempre stato un pacifista polemico, sin dai tempi della prima guerra mondiale. Era schierato con i futuristi, era collaboratore di Lacerba, tutti i suoi amici erano interventisti: lui no».

