Ah, Renzo e Lucia… firmato Ettore Bassi 

“Questo matrimonio non s’ha da fare” è una raffinata e coinvolgente versione teatrale del romanzo, dove i passaggi più significativi sono messi in risalto dalle musiche originali di Marco Beretta, che evocano atmosfere e stati d'animo dei protagonisti di una vicenda intricata e ricca di colpi di scena, ambientata in un'epoca travagliata da guerre e ingiustizie. Un avvincente percorso nell'universo manzoniano, tra le peripezie di due giovani fidanzati, Renzo e Lucia, che si innestano e si intrecciano al corso della storia, e in particolare alle cronache della peste di Milano del 1630. Protagonista sulla scena, un bravissimo Ettore Bassi oggi alle 21 al Tonio Dei di Lanusei; domani alle 21 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e dopodomani alle 21 al Civico Gavì Ballero di Alghero per la Stagione di Prosa 2026-2027 del CeDAC Sardegna.