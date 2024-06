«Ah, povera mia Sardegna ancora terra di conquista» Piero Pelù più rock che mai 

Dopo il tour di addio dei Litfiba e lo shock acustico, che lo ha costretto a uno stop lungo un anno, Piero Pelù torna sulle scene con il nuovo album “Deserti”, fuori oggi in digitale e in formato fisico (cd, vinile e musicassetta in edizione limitata disponibile sul sito ufficiale). Dodici tracce «etno rock», che, a 4 anni da “Pugili Fragili”, vanno a costituire il secondo capitolo della “Trilogia del Disagio”, tra cui il brano “Novichok”, il singolo “Maledetto Cuore”, le collaborazioni con i Calibro 35 in “Baby Bang”, con i FASK in “Tutto e subito” e la versione in acustico de “Il mio nome è mai più”, brano realizzato 25 anni fa con il Liga e Jovanotti a sostegno di Emergency, un impegno che per Piero si rinnova anche in questo progetto, con cui a fine giugno partirà in tour in Italia. Il Toro Loco è tornato e, anche questa volta, non ha peli sulla lingua! «Sono fatto così, l’ho sempre pagata in prima persona e continuerò a farlo», ci ha raccontato. «Per fortuna sono cresciuto in una società, in cui abbiamo ottenuto il diritto all’interruzione di gravidanza, al divorzio, tanti diritti dei lavoratori, che oggi solo i sindacati in buona parte difendono, ma noi ce li dobbiamo tenere stretti. Io faccio parte di questa cultura e ce la dobbiamo portare in questo millennio orribile che stiamo vivendo».

La sua libertà espressiva, nel 2017, le è costata una querela da parte dell’amministrazione di Perdasdefogu, che in un live a Cagliari aveva paragonato a Chernobyl e Hiroshima. Sviluppi?

«Ecco, la Sardegna è l’esempio perfetto della desertificazione nel cuore del Mediterraneo. La vicenda di Perdasdefogu è finita lì, però, è stato un segnale chiaro, che su certi argomenti non si deve rompere i cocones. Mi risulta, da fonti interne alla commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito rilasciato dai poligoni di tiro, che a Teulada siano stoccati tutti gli avanzi dell’Agente Orange americano della guerra del Vietnam. Mi domando come sia possibile che in una terra come la Sardegna, che definire magica è riduttivo, ci sia un’incidenza di tumori così alta».

Desertificazione, scorie e, ora, un altro tema spinoso per l’Isola è quello dell’invasione dell’eolico. Cosa ne pensa?

«Da amante dell’ambiente tutto quello che ci può allontanare dal combustibile fossile lo saluto con positività. Il problema, poi, è come viene gestita la cosa. Detto ciò, esiste già dai primi 2000 una tecnologia, che permette di impiantare pale più basse, molto meno invasive per il paesaggio, quelle di Philippe Starck. Dove sono finiti questi progetti? Ma la Sardegna paga anche lo scotto delle miniere, con queste vasche piene di metalli pesantissimi e ultra inquinanti. Purtroppo l’Isola, la mia Isola, è sempre stata terra di conquista da questo punto di vista. Penso anche al disastro delle cementificazioni in Costa Verde: cattedrali nel deserto, davvero! Sono cose che mi stanno a cuore, lo dico da cittadino onorario di Oliena».

In che periodo è maturato “Deserti”?

«Dall’uscita di “Pugili Fragili” è successo di tutto: la pandemia, l’ultimo tour coi Litfiba, un tour bellissimo con Cazzullo a parlare di Dante, la guerra in Ucraina, la guerra in Palestina, acufeni… Però, la musica ha questo potere incredibile di nascere da questo caos enorme e riuscire, poi, piano piano a riallineare tutte le idee. Questa ricerca di armonizzazione è entrata nel disco».

Ce lo racconta?

«Dal punto di vista musicale è un disco etnorock. Mi sono allargato verso il resto del mondo, perché ci sono i citar, i violini indiani e molti altri strumenti etnici, ma combinati con chitarroni che vanno dal rock, al punk, al metal. Come contenuti, si parla di desertificazione emotiva, sociale, ambientale e, sì, c’è un po’ un nuovo Piero qua dentro, perché sono andato a scavare nel mio rapporto con la famiglia, i deserti di carezze, che non avevo mai avuto il coraggio di affrontare. La crisi dell’acufene è stata uno shock forte, mi ero chiuso in me stesso, così ho iniziato dei cicli con una bravissima dottoressa e parlare con lei mi serve molto. Forse, dopo i 60 dovevo entrare più in contatto con la mia infanzia, perché, ragazzi, è tutto lì».

In che senso?

«Il nostro destino si determina in quel momento e questa è la ragione per cui ho scritto “Scacciamali”, pensando ai bambini ucraini, palestinesi, sudanesi, iraniani, afghani, quelli del popolo Rohingya».

Oltre alla musica, esiste un antidoto per questa umanità avvelenata?

«Parlare di più, trovarsi, incontrarsi, scambiare idee. Dobbiamo ritornare per le strade, pacifici, ma a farci sentire».

