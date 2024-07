«Ah, la pancetta di maiale!» Enrica Pintore da Nuoro al grande successo della tv 

Il viaggio di Enrica Pintore. Potrebbe essere il titolo di uno dei cortometraggi in gara all’Andaras Traveling Film Festival, iniziato lunedì e in programma fino a sabato tra Fluminimaggiore, Buggerru, Iglesias e la splendida Costa delle Miniere.

Invece, è lo stato d’animo di un’attrice felice di tornare a casa, in Sardegna, per presentare la sesta edizione dell’Andaras, che in sardo significa (appunto) viaggiare. In primis, per riassaporare colori, sapori e odori della sua terra. «La voglia era tale che sono arrivata con due giorni d’anticipo, che ho trascorso in totale relax a Costa Rei», racconta la nuorese Pintore, intercettata a San Nicolò dopo le prime serate. «Ci stiamo godendo il pranzo in spiaggia: volevo stare leggera, optando per un pasto stile brunch. Poi mi hanno portato la pancetta di maiale sardo e non ho resistito. Alla fine, l’ho consigliata a tutti!», aggiunge la protagonista di serie di successo come “Il paradiso delle signore”, “Mare Fuori” e “Màkari”, pronta a incantare ancora il pubblico del piccolo schermo con la seconda stagione di “La legge di Lidia Poet” e “I fratelli Corsaro”, in cui è la moglie del penalista Roberto, interpretato da Paolo Briguglia, e condivide la scena con Beppe Fiorello.

Intanto, come si trova nei panni della conduttrice?

«Benissimo. Sono stata ospite della seconda edizione, e da allora il Festival è cresciuto tantissimo: è molto ben ideato, progettato e organizzato, e l’idea di portare il cinema in un angolo di Sardegna tra i meno battuti dal turismo di massa è stata una bella intuizione. Il programma, poi, è bello ricco: c’è l’aperitivo culturale e il talk, ospiti come Carolina Crescentini e Monica Nappo, che parlano di recitazione, e Ginny Chiara Viola, l’astrologa di Radio Deejay che presenta il suo libro “L’era dell’Acquario”, e eventi in location diverse. Con il lusso di poter affrontare tutto a piedi nudi, da mattina a sera».

I veri protagonisti sono, però, i film: che ne pensa del corto?

«La forza del cortometraggio sta nel far passare un messaggio o raccontare una storia in pochi minuti e in maniera diretta, e la qualità dei film presentati all’Andaras, alcuni dei quali di registi sardi, come “Tilipirche” di Francesco Piras, ambientato a Noragugume e in cui ho potuto riconoscere il paesaggio intorno alla mia Ottana, è piuttosto alta. Mi piace come forma d’arte, anche perché solletica non poco l’immaginazione».

E dei viaggi?

«Restando in tema con il Festival, in cui il viaggio non è visto con lo sguardo di chi lo vive in maniera autoreferenziale o nel senso dello spostamento meramente fisico, ma come qualcosa di intimo e interiore, c’è chi viaggia attraverso le pagine di un libro e chi lo fa prenotando un tavolo al ristorante di cucina esotica il sabato sera, il famoso viaggio sensoriale. Personalmente, immagino un viaggio nel tempo, negli anni ’60. Se però devo tornare con i piedi per terra, tornerei in Giappone: è un luogo che mi è rimasto nel cuore non solo per la bellezza del paesaggio, il cibo e la cultura, ma anche per le persone, che sono empatiche, educate e pure, prive di malizia».

Il suo viaggio interiore, invece, come procede?

«È un momento in cui guardo tanto al passato, forse perché mi avvicino ai 40 anni. E mi chiedo: “Se potessi tornare indietro, cosa dire all’Enrica di 20 anni fa?”. Forse, qualcosa la cambierei, anche se, a ben vedere, sono fiera di me. Avrei potuto fare meglio, certo, ma alla fine sono felice di quello che sono: è tutto una lotta là fuori, almeno con me stessa posso essere in pace».

