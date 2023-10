Aguzzino? Lei lo scagiona 

Mano nella mano, in aula, vicini durante tutta l’udienza, lei, secondo il pm, vittima delle violenze brutali di lui. Lei, sempre secondo la Procura di Tempio picchiata, abusata e umiliata insieme ai tre figli piccoli, abbraccia il compagno che sta per essere giudicato. Lei tiene la mano dell’uomo che i pm descrivono come il suo “aguzzino”. Salvata da un vicino di casa, un professionista olbiese, che poi ha descritto tutto ai carabinieri, la donna guardando lo scranno dei giudici mormora: «Per favore, non divideteci».

In carcere per 18 mesi

Lui, arrestato nel 2019 a Olbia e portato in carcere, uno dei primi “Codici Rossi” in Sardegna, resterà in cella 18 mesi. Lui crolla quando il giudice del Tribunale di Tempio, Marco Contu legge la sentenza: assolto per non avere commesso il fatto. È l’ultimo atto di un processo a carico di un impresario, padre di tre bambini. Assolto con la formula più ampia anche dall’accusa di abusi sessuali, dopo che il Tribunale dei minori gli ha tolto anche la potestà genitoriale. L’imputato è un piccolo impresario edile di 41 anni. Dicono i suoi difensori, gli avvocati Giampaolo Murrighile e Nicola Di Benedetto rivolgengendosi ai cronisti: «Ha già sofferto abbastanza il nostro assistito insieme alla compagna e ai figli. Per favore non rendete identificabili i bambini». Assolto con la formula ampia dopo un calvario durato cinque anni. Va detto che la Procura di Tempio (il pm ha chiesto sei anni di carcere) non cambia la sua posizione e ora attende le motivazioni della sentenza per un eventuale ricorso in appello.

La difesa

Di sicuro, gli avvocati Giampaolo Murrighile e Nicola Di Benedetto, in cinque ore di arringa, ha smontato le accuse dei pubblico ministero. I due penalisti hanno chiesto: «Dove sono le prove delle accuse mosse dai vicini di casa della coppia e da due amiche della vittima, che poi hanno ritrattato tutto. Dove son i riscontri alle dichiarazioni dei testi del pm?». A dibattimento è emersa questo: la vittima ha sempre difeso il compagno, negando gli abusi e due testimoni hanno ritrattato (sono state denunciate per false dichiarazioni in aula, una ha patteggiato. Delle dichiarazioni iniziali rese ai carabinieri è rimasto poco. Secondo la Procura la vittima è talmente asservita e spaventata da negare l’evidenza. Ma ieri la donna ha festeggiato la sentenza insieme al compagno.

