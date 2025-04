Agus presenta la prima lista 

Una squadra già in campo, un’altra in via di definizione. A meno di un mese dalla presentazione delle liste per le prossime elezioni comunali, in programma l’8 e il 9 giugno, comincia a definirsi il quadro politico soleminese. A correre per la poltrona di primo cittadino ci sarà sicuramente Alessandro Agus che, alla vigilia di Pasqua, ha annunciato la sua candidatura a capo della lista “UniAmo Soleminis”. Ex vicesindaco nella passata consiliatura al fianco di Fedele La Delfa, Agus è già al lavoro per la stesura del programma: «La lista è praticamente chiusa, stiamo definendo alcuni dettagli - afferma - l’elenco definitivo dei candidati sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Sono molto contento e determinato, la mia candidatura è stata accolta con grande entusiasmo. Il nostro è un progetto fatto di passione, ascolto e partecipazione per costruire insieme il futuro del nostro paese».

Agus, con tutta probabilità, non correrà da solo. A Soleminis si lavora a una seconda lista. Top secret, per il momento, il nome del candidato sindaco anche se la vox populi dà per certa la presenza di alcuni ex consiglieri che con le loro dimissioni hanno portato alla decadenza, sei mesi fa, del sindaco Fedele La Delfa. Da allora il paese è in mano al commissario prefettizio Siro Podda. L’obiettivo di tutti è quello di superare la gestione commissariale e restituire al paese una guida politica che possa affrontare con decisione le emergenze del paese, prima fra tutte la riapertura delle scuole medie ed elementari chiuse da oltre un anno per inagibilità con gli alunni costretti a seguire le lezioni nei plessi di Serdiana.

