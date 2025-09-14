Agumu, fuori pericolo  il sub colpito  dall’elica del gommone 

Gravi ma stabili le condizioni di Filippo Porcu, 51enne di Pula, rimasto vittima di un grave incidente in mare sabato sera nei pressi della spiaggia di Agumu. Intorno alle 18 l’uomo, mentre si trovava in acqua, è stato colpito dall’elica di un gommone pilotato da Giacinto Piras, 70enne di Pula, riportando lesioni e fratture importanti all’altezza del bacino.

L’allarme è scattato immediatamente e, vista la gravità della situazione, i presenti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Le condizioni di Porcu hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu, dove è tuttora ricoverato e sottoposto a cure specialistiche.

Il quadro clinico rimane serio: i medici monitorano costantemente la situazione, ritenuta grave ma non tale da far temere per la vita. Le prossime ore saranno decisive per valutare i tempi della ripresa e l’eventuale necessità di ulteriori interventi chirurgici.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Pula. Imbianchino di professione, ha sempre coltivato una forte passione per il mare e per le immersioni, oltre a un interesse mai sopito per il motocross, praticato con grande entusiasmo. A ricordarlo con affetto l’ex collega Felice Piredda, oggi in pensione: «È una bravissima persona. Mi auguro si possa riprendere il prima possibile». Parole che riflettono il pensiero di tanti amici e conoscenti che, in queste ore, si stringono attorno alla famiglia e attendono con ansia notizie positive.