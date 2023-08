Agrusti e Kaddari, provateci 

Alle 19.45 la Sardegna dell’atletica tratterrà di nuovo il respiro per Dalia Kaddari. La velocista quartese si è conquistata un posto nelle semifinali mondiali dei 200 metri correndo ieri una delle più belle gare della sua carriera. A dirlo è il cronometro (22”67, a 3 centesimi dal personale, a 11 dal primato italiano di Libania Grenot), è il suo sorriso, giunto dopo le lacrime, sono le dichiarazioni rilasciate dopo la gara: «Sono tanto, tanto, tanto felice finalmente dopo due anni torno a correre sui tempi che so di valere. E poi fare questo tempo ai Mondiali e non in una gara qualsiasi è ancora più bello».

La batteria

Con una buona corsia, la sesta (quella che non avrà purtroppo stasera, quando sarà confinata in seconda), Dalia ha disegnato una curva magnifica, presentandosi in rettilineo in linea con la britannica Asher-Smith e con l’ivoriana Konè e con l’amerciana White che alla fine la beffa per 4 centesimi. Ma la qualificazione è cosa fatta e Fabrizio Fanni esulta: «È una giornata bellissima, perché Dalia voleva questa qualificazione a tutti i costi e correre in 22”67, con 0,3 di vento contrario, a mezzogiorno e con un gran caldo non è una cosa da poco. In un Mondiale può capitare di tutto, ci sono mille situazioni, ma Dalia l’ha gestito alla grande. Peccato, per 11 centesimi poteva battere il record italiano». Intanto è tornata sui livelli che non raggiungeva dal 2021: «Si è ritrovata ma in questi due anni Dalia aveva sempre lavorato tanto, quest’anno i riscontri in allenamento ci confortavano e i tempi dovevano arrivare. E poi lei ci mette la sua solita grinta e questa volta è stata superlativa», conclude Fanni.

La delusione

Non è andata altrettanto bene a Filippo Tortu, quarto in batteria con un 20”48 che è un tempo lontano dai desideri del tempiese. Si era parlato di avvicinare i 20” netti, non è capitato e non consola pensare che siano mancati appena 2 centesimi per centrare uno dei tempi ripescati. «Avrei dovuto fare molto meglio. Sapevo che bisognava correre subito forte e quella era la mia intenzione, però come è abbastanza evidente questo non è avvenuto. Non ho rivisto la gara, penso di non aver fatto una buona curva e quindi poi quando sbagli i primi 100 metri, puoi essere forte quanto vuoi ma non riesci ad inventarti nulla»la sua analisi ai microfoni di Rai Sport.Il pensiero va subito alla 4x100 di domani sera: «C'è subito questa occasione per rifarmi. Lì dovrò sicuramente fare meglio per dare un contributo migliore rispetto a quello che darei se corressi come oggi (ieri, ndr ). Dovrò essere bravo a riprendermi», conclude.

Marcia all’alba

Intanto stamattina alle 7 è scattata la 35 km di marcia (donne e uomini simultaneamente). La squadra maschile punta sulla voglia di riscatto di Massimo Stano, ritirato nella 20, ma la Sardegna segue con maggior interesse la prova di Andrea Agrusti. Il sassarese è pronto a fare la propria parte.

Gli altri risultati

Ieri l’altra delusione è venuta dal salto in lungo, con Mattia Furlani che non è riuscito a centrare la finale (7,85 per lui). Ce l’ha fatta l’altro saltatore, Claudio Stecchi, nell’asta (5,70) che poi ha vissuto di sera la finale femminile con una bravissima Elisa Molinarolo nona (4,50) e con l’australiana Nina Kennedy e l’americana Katie Moon che si sono divise loro come Tamberi e Barshim a Tokyo. Intanto sono entrate in finale nel martello Sara Fantini (73,28), nei 5000 metri Nadia Battocletti (14’41”78), entrambe le tripliste Ottavia Cestonaro (14,20) e Dariya Derkach (14,15). Nella finale dei 400 hs, trionfa il norvegese Karsten Warholm, mentre il suo connazionale Jakob Ingebrigtsen è beffato in volata dallo scozzese Josh Kerr sui 1500 metri.

