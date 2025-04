Agrumi, sarà una sagra da record 

Così imponente la Sagra degli agrumi di Muravera non lo è mai stata: otto giorni di festa a partire da domani, mille figuranti, otto etnotraccas, un investimento di oltre 200mila euro e il primo tutto esaurito dell’anno nelle strutture ricettive della zona. E poi una grande novità: folclore, sport, musica e buon cibo anche a Costa Rei, in piazza Colombo (dal primo al 4 maggio).

La presentazione

Ieri a Cagliari, in occasione dell’inaugurazione del Visitor Center di Muravera alla Manifattura Tabacchi (presidio permanente di promozione turistica), il via ufficiale alla 51esima edizione. «La Sagra – spiega il sindaco di Muravera Salvatore Piu – non è soltanto la nostra festa più sentita, è l’espressione più autentica dell’identità di Muravera e del Sarrabus. Vogliamo rafforzare il legame tra la nostra comunità, la terra e il lavoro che la rende feconda. Gli agrumi rappresentano da sempre un simbolo di prosperità e qualità che i nostri agricoltori dimostrano ogni giorno».

La sfilata

L’appuntamento clou è la sfilata del 27 aprile lungo la via Roma. Gruppi, maschere, suonatori e cavalieri selezionati con cura da una commissione che ha dovuto valutare oltre novanta richieste di partecipazione. Sfilata che sarà trasmessa in diretta su Videolina a partire dalla 10.30.

«Per noi muraveresi – sottolinea l’assessore al Turismo Matteo Plaisant – è una festa collettiva, la più importante dell’anno. Partecipa tutto il paese, dalle scuole ai semplici cittadini passando per le associazioni. La risposta delle strutture ricettive, che già da ora registrano il sold out, dimostra che stiamo centrando l’obiettivo».

Tra gli appuntamenti di spicco il concerto dei Nomadi in Piazza Europa (25 aprile), le dieci Pratzas nel centro storico (case campidanesi dove si potrà mangiare, ballare o anche solo gustare il sapore autentico delle tradizioni), la passeggiata per la vita il 26 (con l’Aido), i musei, i laboratori con gli studenti e il l’Orangeland festival.

Costa Rei

C’è poi la novità della Sagra a Costa Rei. «Un ponte ideale – aggiunge l’assessore Fabio Piras – che unisce Muravera alla costa. Muravera è anche lagune, prodotti ittici d’eccellenza, accoglienza rurale e cultura. Il nostro territorio può e deve essere vissuto tutto l’anno». A Costa Rei fondamentale la collaborazione con il centro commerciale naturale «con il quale - prosegue Piras - assieme anche ad altri partner, stiamo costruendo una proposta attrattiva fatta di ospitalità, cultura, territorio e qualità».

Al centro della grande festa, in ogni caso, c’è sempre l’arancia. Settore in crisi da tempo. «La tutela dell’agrume di Muravera – chiarisce Michele Secci, consigliere con delega all’agricoltura – richiede un impegno congiunto tra istituzioni e produttori. Una delle strategie per il rilancio è quella di puntare ad una collaborazione con il settore turistico europeo integrando le arance in percorsi enogastronomici e promuovendo il turismo rurale».

