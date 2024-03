Agrumi, sagra da record senza vip 

Cinque giorni di festa, posti letto (quasi) esauriti e un budget da ben 150mila euro. Sono i numeri della cinquantesima edizione della sagra degli agrumi in programma dal 24 al 28 aprile, la più ricca di sempre. Edizione «che sorprenderà tutti», spiega il sindaco di Muravera Salvatore Piu ma che farà a meno delle tribune per le autorità nella centralissima piazza Europa. Questione di principio: «Ci hanno chiesto quindicimila euro per duecento posti - spiega il primo cittadino - ci è sembrato molto più opportuno utilizzare quella somma per arricchire ancor più il programma». Non solo: «Vuole essere anche un messaggio educativo - aggiunge Piu - non ci sono spettatori di serie A e spettatori di serie B. Alla sagra, ancor di più se è la cinquantesima edizione, tutti uguali in mezzo alla gente».

Il programma

E la gente stavolta avrà l’imbarazzo della scelta. Tra le novità la prima edizione della Curri Murera in versione “arancio”: il 25 aprile gli atleti e gli appassionati disputeranno una mini maratona di 9 chilometri in un percorso che si svilupperà proprio tra gli agrumeti. La sera invece ci sarà la proiezione del docufilm Solo Pietre prodotto dall’emergente regista muraverese Gabriele Carrus che sta ottenendo prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale. Il 24, giorno dell’inaugurazione del grande evento (uno dei 12 in tutta la Sardegna, proprio per questo dalla Regione è in arrivo un contributo di 40mila euro), musica e buon cibo in piazza con gli studenti delle medie e dell’alberghiero di Muravera e Villaputzu. Quanto alle serate musicali si parte il 26 con Piero Marras, si prosegue il 27 con gli Autogol, Paps e Roberto Ferrari e si chiude domenica sera con una rassegna di gruppi sardi.

La sfilata

Ma gli occhi sono puntati sulla sfilata della domenica mattina. «Abbiamo ricevuto - chiarisce Matteo Plaisant, assessore al Turismo del Comune di Muravera - circa cento richieste da parte dei gruppi folk e dieci dalle maschere tradizionali. Non era mai successo, alla fine dopo un’attenta selezione sfileranno i trenta migliori gruppi e tre o quattro maschere assieme alle etnotraccas e ai cavalieri. Massima qualità».

Attesi decine di migliaia di visitatori: «Abbiamo avuto numerose richieste da fuori Sardegna e dall’estero - aggiunge Plaisant - ormai è difficile in quei giorni trovare un posto letto libero a Muravera. Ce ne sono un po’ più distanti, a Costa Rei, Castiadas e Villasimius». Nel frattempo il paese si appresta a farsi bello: «Per questo - conclude Plaisant - oltre ai cittadini e alle associazioni vorrei ringraziare i dipendenti degli uffici comunali per la collaborazione e lo spirito di sacrificio». Organizzano Comune e Pro Loco mentre la direzione artistica sino al 2026 è stata affidata a Giuliano Marongiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA