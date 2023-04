Agrumi, la sagra fa il pieno 

Quattro chilometri di persone su ambo i lati della via Roma ad applaudire ieri mattina una delle sagre degli agrumi più riuscite di sempre, di certo la più partecipata: quarantacinquemila presenze nei primi tre giorni (la manifestazione andrà avanti sino a domani, migliaia gli stranieri), posti letto esauriti in ogni Comune del Sarrabus, persino due villaggi turistici – il Colostrai e il Torre Salinas – aperti e sold-out (anche se, in questo caso, per accogliere cinquecento ciclisti del Giro di Sardegna). Ma si sa, tutto contribuisce a lanciare un segnale in vista della stagione turistica appena inaugurata dalla Sagra numero 49 e, se i presupposti son questi, il boom è assicurato.

La sfilata

Ad aprire la sfilata la storica banda musicale "Giuseppe Verdi” a suon – fra l’altro - di Deep Purple e Europe. Subito dopo i padroni di casa, il gruppo folk di Muravera e il giogo di buoi di Settimo San Pietro. Poi trenta gruppi folk fra i più rappresentativi della Sardegna – gli scalzi di Cabras, Iglesias, Oliena e Villagrande Strisaili solo per citarne alcuni –, le maschere tradizionali (i Mamuthones su tutti), i suonatori, i cavalli e ben nove etnotraccas, quei grandi pianali trainati dai trattori che sono il vero segno distintivo della manifestazione. È lì che c’è la ricostruzione della vita di un tempo: la lavorazione delle launeddas, le donne al telaio, gli uomini nell’ovile, “sa pasca de is pastorisi” (un antico rito sarrabese), su traballu de is picciocas (il lavoro delle ragazze), i ragazzi che lanciano (dolcemente) le arance. E poi, semplice e geniale, “Su maistu de is spotas”, un carro con un immenso cesto d’agrumi al centro e sopra – a mo’ di bandiera – la Sardegna con Muravera colorata d’arancio. Tutte etnotraccas del Sarrabus con una, quella della consulta anziani (anche questa una novità), allestita in collaborazione tra Muravera e Villaputzu.

Centro storico

Ma lo spettacolo è proseguito nel centro storico, tra le tante “Pratzas” allestite dai muraveresi. All’interno, assieme ai musei e alle mostre - gli spaccati di vita contadina. Spettacolari Casa Mascia, Domu Elvira e Casa Serpau e la Pratza allestita da Giorgio Mattana a Loretta Usai con la riproposizione dell’antica cucina muraverese: piedini di agnello, peisceddusu de boi, bruschette con olio di lentisco, arrubiolusu e buon vino. E poi musica e balli per ogni gusto sia nelle Pratzas che, come da tradizione, in Piazza Europa.