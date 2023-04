Agrumi e olio locali nelle mense 

Filiera corta: dai produttori locali alle mense scolastiche. Lavori in corso perché diventi una realtà concreta. Questo l'ambizioso progetto “MenSarda mense a chilometro zero” presentato ieri a Villacidro dall’agenzia Laore, che ha aperto nel Comune del Medio Campidano un tavolo operativo per lavorare su uno schema di appalto di gestione del servizio di ristorazione scolastica condiviso, salubre e sostenibile insieme a un gruppo di quaranta persone fra amministratori, Sian/Asl, gestori delle mense, produttori locali, rappresentanze scolastiche e dei genitori dei bambini, che saranno fruitori ultimi del cibo locale di qualità.

«Il progetto – indica Francesco Sanna, tecnico e referente Laore per l'area del Linas – inizialmente prevedeva la selezione di 50 comuni sardi. Hanno aderito in 73: prova del fatto che vi è una rinnovata e convinta attenzione all'educazione alimentare, che coinvolga tutti gli attori della filiera alimentare e della ristorazione collettiva. Porteremo avanti tavoli operativi itineranti nei diversi comuni aderenti al progetto, fino a giugno, per arrivare a redigere un capitolato d'appalto tipo comune che racchiuda istanze, idee e competenze di tutte le parti in causa».

La riunione a Villacidro, spiega ancora Sanna, si è focalizzata sull'origine degli alimenti e sui criteri ambientali minimi «per supportare le stazioni appaltanti nella creazione di bandi di gara che premiano e valorizzano i prodotti biologici e locali, superando la concezione della sola base d'asta. Per fare ciò è necessario sposare la filosofia della filiera corta, credere in un futuro sostenibile, scritto a più mani».

«Il nostro territorio ha un'alta vocazione agricola, le aziende del settore sono il 33 per cento del totale», specifica il sindaco, Federico Sollai: «Siamo primi produttori in Sardegna di arance, mandarini e limoni, terzi nella produzione di olio d'oliva e coltivazioni arboree, a livello di superficie utilizzata. Impegnarsi affinché questi primati si trasformino in utilizzo e possano essere protagonisti della filiera corta nelle scuole è uno degli obiettivi che puntiamo a realizzare nei nuovi appalti di gestione mense».

«Abbiamo messo tutto il nostro impegno per supportare il progetto MenSarda, in cui crediamo fortemente, e per creare le sinergie che hanno portato a questo partecipato tavolo di lavoro», conclude l'assessora alla Pubblica istruzione e Transizione ecologica, Loredana Porcu.