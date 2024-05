“Agrumi e dintorni”: la Sagra sbarca a Costa Rei 

“Agrumi e dintorni” per portare la sagra delle arance di Muravera – quella che lo scorso fine settimana ha frantumato ogni record quanto a presenze – anche a Costa Rei. L’iniziativa è del centro commerciale naturale (Ccn) di Costa Rei e si terrà oggi e domani con la collaborazione del Comune, della Pro Loco, delle associazioni e delle scuole (istituto Dessì). Non solo: la gran parte dei ristoratori prepareranno un menù a base di arancia di Muravera.

«Saranno due giornate molto ricche – spiega Tony Perseo, il manager del Ccn di Costa Rei – tra musica, tradizioni e riproposizione della vita di un tempo, proprio come nelle etnotraccas che sfilano per la Sagra». Al posto delle etnotraccas (“Non c’erano i tempi tecnici per portarle sin qui, il prossimo anno ci saranno di sicuro”) ecco l’animazione in piazza Colombo: l’associazione teatrale la Forgia e quella de “Is Picciocus de Murera” riproporranno ai turisti gli sprazzi di vita quotidiana di uno o due secoli fa.

Sempre in piazza a partire dalle 18 di oggi show-cooking con prelibatezze all’arancia. Il primo appuntamento è con lo chef Giuseppe Falanga che preparerà il risotto di agretti, arancia arrosto e crudo di orata. Show-cooking che proseguirà per tutta la giornata di domenica con lo stesso Falanga e con lo chef (special guest) Cozzina. Tutt’intorno i mercatini di Campagna Amica (Coldiretti), musica, balli, tradizioni e animazione per i più piccoli. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA