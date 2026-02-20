Agrumeti distrutti, la sagra è a rischio 

Da festeggiare c’è poco, soprattutto nel paese delle arance: la bufera di vento dei giorni scorsi ha assestato un durissimo colpo ad un settore in crisi da tempo, quello agrumicolo (l’80 per cento del prodotto è ormai compromesso). E allora c’è da capire se fare o no la 52esima edizione della Sagra degli agrumi in programma il 19 aprile. A decidere saranno gli stessi agrumicoltori assieme ai cittadini e all’amministrazione comunale che ha convocato per lunedì alle 17.30 nell’aula “Piero Loddo” un’assemblea popolare.

L’assessore

«Alla luce dei gravi danni subiti dal nostro territorio – ha spiegato l’assessore al Turismo Matteo Plaisant - crediamo sia giusto incontrarci con le associazioni, i commercianti e in particolare con gli agrumicoltori per confrontarci e discutere sull’opportunità di organizzare, e nel caso in che modalità, la Sagra degli agrumi. Un evento che da sempre rappresenta una vetrina importante per il territorio e per i produttori locali». La volontà degli amministratori comunali è di fare comunque la Sagra, «però è fondamentale – ha aggiunto Plaisant – che ci sia una decisione condivisa e rispettosa della difficile situazione che molti agrumicoltori stanno vivendo. Raccoglieremo osservazioni, proposte e bisogni del settore agricolo e dell’intera comunità».

In paese

Comunità che – perlomeno la grande maggioranza – non vuole rinunciare alla festa. Giorgio Congiu, farmacista e appassionato di agrumicoltura, invita Comune e cittadini ad organizzarla ancora meglio: «Le avversità – spiega – devono fungere da stimolo per fare un salto di qualità. Le arance non ci sono? Pensiamo già ai prossimi anni, e cioè studiamo come averle sempre a disposizione anche col maltempo. Serve sostegno economico per gli agrumicoltori e una qualità di arance tardive, mature in estate. La sagra è una vetrina turistica irrinunciabile». Da Michele Secci, consigliere comunale fuoriuscito dalla maggioranza, arriva un invito a sostenere i produttori locali di agrumi: «Facciamo la Sagra ma riportiamo al centro le arance. Possiamo farlo soprattutto quando scegliamo cosa mettere nel carrello della spesa».

I contadini

Che sia necessario riportare l’arancia in primo piano – a prescindere della Sagra – lo ribadisce da anni la Coldiretti. «Siamo molto preoccupati - ha sottolineato Giorgio Demurtas, presidente della sezione di Cagliari - oltre alla perdita del raccolto per il vento si aggiunge il pericolo di asfissia per le tante piogge. Il confronto di lunedì sia occasione per avviare un percorso di supporto agli agrumicoltori e di stimolo per le nuove generazioni. Tutti facciano la loro parte, dai Comuni alla Regione. L’arancia di Muravera è una delle migliori in assoluto, occorre riportarla al centro».

