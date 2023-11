Agrolip, i Vivarelli rinviati a giudizio 

Prenderà il via il 12 febbraio il processo nei confronti di Alberto e Roberto Vivarelli, accusati di traffico di rifiuti e inquinamento ambientale nell’ambito dell’inchiesta della Procura sugli scarti dei prodotti di macellazione. Il Gup del Tribunale, Giorgio Altieri, ha rinviato i due dirigenti dell’Agrolip di Macchiareddu, ma ha fatto cadere la pesantissima accusa di associazione a delinquere. Prosciolti in udienza preliminare Paola Curreli, Vania Gobbato, Marco Gottardo e Alessandro Moretto perché il fatto non sussiste. Disposto il non doversi procedere per i vigili del fuoco Luciano Cadoni e Massimo Deplano peché il fato non costituisce reato.

L’inchiesta

L’ipotesi iniziale del sostituto procuratore Andrea Vacca era che gli scarti di macellazione del maiale, che non potevano lasciare la Sardegna per via della peste suina, sarebbero stati portati oltre Tirreno falsificando la documentazione e omettendo i controlli, grazie all’attività di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti speciali. In realtà il giudice ha stabilito che non c’era nessuna associazione a delinquere, ma che il processo dovrà pronunciarsi solo sul traffico di rifiuti e sull’inquinamento ed esclusivamente nei confronti di Roberto e Andrea Vivarelli, 61 e 31 anni, padre e figlio, rispettivamente amministratori della “Agrolip sarda” e della “Sgs”.

L’accusa

Secondo l’accusa nello stabilimento di Macchiareddu, autorizzato allo smaltimento dei residui della macellazione, dal 2012 al 2017 sarebbero stati accumulati grasso, ossa, interiora, carne e liquami che tracimavano dalle vasche finendo nel terreno. Oltre all’Agrolip e alla Sgs erano finite nell’inchiesta anche la Gobbato di Padova e la Salgaim, ora prosciolte. L’inchiesta era stata condotta dal Nucleo speciale d’intervento del Comando generale della Capitaneria di porto, Nucleo investigativo provinciale della Forestale e carabinieri del Noe. Il Gup Altieri ha stabilito che nessun reato è stato commesso da Luciano Cadoni e Massimo Deplano, comandante provinciale e vice dirigente dei vigili del fuoco, accusati di omessa denuncia. Stralciate e dichiarate prescritte già dalla prima udienza preliminare le posizioni Alberto Mua, Angelo Rosanio, Michele Camoglio e Maria Antonietta Badas, accusati di reati minori. A difendere i vigili del fuoco c’era l’avvocato Patrizio Rovelli, mentre Alberto Vivarelli è assistito da Gianluca Aste. Gli altri imputati prosciolti erano assistiti da Michele Ibba, Luigi Porcella, Alessio Caboni, Antonio Avino Murgia, Massimiliano Ravenna e Massimo Ledda.

