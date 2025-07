Agroalimentare,  premiato Usai 

Gianfranco Usai, volto e anima del marchio Farine Fadiori di Gonnosfanadiga, è stato premiato ai Sardinia Food Awards, uno dei più importanti riconoscimenti dedicati all’eccellenza agroalimentare dell’Isola.

«Un riconoscimento che dedichiamo alle nostre radici», dice Usai. Il premio, ricevuto con grande emozione, rappresenta un traguardo significativo nel percorso professionale e personale dell’imprenditore sardo.

«Questo premio – ha dichiarato Usai – è per noi un piccolo ma importante passo verso il futuro che sogniamo. Lo dedichiamo a chi ci ha trasmesso valori e visione come mio padre Pinuccio Usai, nonno Giuanniccu, a nonna Pasquala, e a tutti coloro che ci hanno sempre supportato, credendo in noi». ( jo. ce. )

RIPRODUZIONE RISERVATA