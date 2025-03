«Agroalimentare, le imprese non sono sole»  

Fidicoop Sardegna si candida per essere partner finanziario regionale di riferimento soprattutto nell’agricoltura e nell’agroalimentare. A ribadirlo è stato il direttore di Fidicoop, Riccardo Barbieri, nel corso dell’evento di presentazione alle imprese e al mondo associativo del nuovo accordo di convenzione tra UniCredit ed il confidi regionale del sistema cooperativo, dedicato in particolare, attraverso soluzioni e prodotti mirati, a favorire lo sviluppo dell’agribusiness e l’accesso al credito della cooperative agroalimentari.

Il progetto

«I numeri dell’agroalimentare regionale ed in particolare della filiera lattiero caseario, come confermato dai recenti rapporti economici di Banca d’Italia», ha sottolineato Enrico Batini, responsabile corporate business Centro Italia di UniCredit, «rappresentano una positiva evidenza nell’attuale contesto congiunturale. La nuova partnership con FidiCoop ci consentirà di promuovere la nostra articolata offerta di prodotti e servizi per il settore».

A ribadire la volontà di diventare punto di riferimento per il settore è stato Fulgenzio Cocco, presidente di FidiCoop: «Il nostro confidi - ha detto Cocco - intende consolidarsi come punto di riferimento regionale per le imprese, cooperative e primarie, e si propone come sponda finanziaria per la rete delle associazioni e della produzione primaria nell’obiettivo di migliorarne le condizioni di accesso al credito».

I vertici

Per Riccardo Barbieri, direttore generale di Fidicoop «il rinnovo di questa convenzione testimonia il ritrovato interesse del sistema bancario nei confronti del mondo Confidi».

«Il fondo di garanzia dello Stato ha avuto una funzione di quasi monopolio durante l'emergenza del Covid, oggi non più sostenibile - ha aggiunto Barbieri -. Il ministro dell’economia per primo vuole disintossicare il sistema delle garanzie statali, che sono state utili in situazioni eccezionali. Riprendono attrattiva le garanzie dei Confidi che grazie alla recente riforma del governo possono dare alle banche un vantaggio di mitigazione del rischio maggiore, oltre al valore delle relazioni nel territorio».

