Agroalimentare e turismo, via al Bio Festival 

Al via il Bio Festival, evento unico nel suo genere (con tutte le attività ecosostenibili) che si svolge per la prima volta in Italia. Appuntamenti a Sant’Antioco (oggi), Carloforte (domani) e Calasetta (domenica), con un convegno su tre temi: Turismo sostenibile ed esperienziale in sinergia con le aziende biologiche; Lo sviluppo del comparto agroalimentare biologico in Sardegna; Le altre economie sostenibili: dalle energie rinnovabili alle costruzioni ecologiche.

La rete

L’iniziativa è del Bio Distretto Sud Sardegna e Arcipelago del Sulcis, che raggruppa oltre 50 aziende agroalimentari biologiche e 6 associazioni sindacali agricole (Copagri, Cia, Confagricoltura, Legacoop Aigc, Confcooperative, Legambiente e Slow Food), due organizzazioni di produttori – S’Atra Sardigna (ortofrutta, formaggi e cereali-pane-pasta biologici) e Copar Dolianova (olio e olive da mensa) – oltre a soggetti che intervengono nel campo culturale, delle energie rinnovabili (tra cui la Comunità energetica di Calasetta) della bioedilizia. La segreteria organizzativa è stata affidata alla Cooperativa Millepiedi.

Il programma

Ogni giorno saranno presenti il Bio Villaggio, con produttori bio ed ecoartigiani, laboratori per imparare a fare dolci e varie pietanze con materie prime biologiche, degustazioni, musica e teatro.Tutto all'insegna della sostenibilità ecologica e sociale.

Parteciperanno gli assessori all’Agricoltura Gianfranco Satta (domani a Carloforte) e ai Lavori pubblici Antonio Piu (oggi a S.Antioco).

Il Bio Festival è inserito all’interno del Progetto di promozione e informazione B.I.O. Biologico Innovativo Ovunque, finanziato dalla Regione.

Il settore

Il Biologico in Sardegna registra 2.000 aziende certificate e un fatturato complessivo di circa 200 milioni di euro. Le produzioni principali sono: ortofrutta, formaggi pecorini, prodotti da forno, vino e olio evo. I mercati di riferimento sono quello regionale, italiano e, all’estero, l’Europa, gli Stati Uniti e il Canada.

