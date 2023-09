Agroalimentare aziende e produttori più forti nel mercato  

Innovazione e sostenibilità, ma anche sperimentazione, varietà e tradizione. Parole chiave nell’ambito di IlabFood Oristano, progetto sull’agroalimentare con un obiettivo ambizioso: migliorare le performance produttive, commerciali e tecnologiche delle aziende sarde.

L’evento finale, che ha chiamato a raccolta ricercatori, esperti del settore e imprese, è stato l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti. «Una tappa del percorso – è stato detto – ma non un punto d’arrivo. Da qui bisogna ripartire per mettere a frutto le conoscenze acquisite». Coordinato da Comune e Sardegna Ricerche all’interno del Por Fesr 2014-2020, il progetto avrà come base logistica i locali dell’ex mensa dello studente che saranno adeguati dai prossimi mesi, assicurano Stefano Cadoni e Paola Pinna. «lIlabFood è un pilastro strategico per il territorio», spiega l’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi. Sulla rete dei Living Lab si è soffermata Sandra Ennas, di Sardegna Ricerche, prima di lasciare spazio all’illustrazione delle singole iniziative su muggini e ostriche, vernaccia e formaggi freschi, marketplace e cucina sostenibile. Podcast, video, social network i canali per la diffusione delle competenze acquisite durante i vari workshop. Tutti accessibili attraverso il sito IlabFood. (m. g.)

