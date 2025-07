«Agrivoltaico, serve chiarezza sul progetto» 

«Ci sono troppi aspetti critici negli accordi approvati con la società pugliese per un parco agrivoltaico, l’amministrazione chiarisca e informi i cittadini». È questo l’appello lanciato dal consigliere di minoranza del Comune di Iglesias, Simone Saiu, attraverso un’interrogazione diretta alla Giunta comunale in merito a uno schema di convenzione approvato dalla Giunta comunale nel giugno scorso.

Lo schema di convenzione, stipulato con la società pugliese Pivexo 4 s.r.l., prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con una potenza di picco di 5,59 megawatt in località Guardia su Merti che dovrà essere realizzato adottando misure di compensazione ambientale idonee al territorio. Sull’idoneità del sito, tuttavia, Saiu è perplesso: «La cittadinanza, che ha dato un grande contributo in termini di firme per la Pratobello, merita di essere informata su ogni impianto eolico, fotovoltaico o agrivoltaico autorizzato. Dev’esserci chiarezza sulle ricadute, anche economiche, che questi impianti avranno sulla città. In questo caso, lo schema di convenzione prevede invece che gli interventi compensativi vengano stabiliti soltanto dopo 12 mesi dall’entrata in funzione». I principali punti da chiarire riguardano gli interventi di compensazione ambientale, i benefici economici, gli effetti sul microclima locale e le garanzie previste per la futura dismissione dell’impianto. «Sono favorevole alla transizione energetica – aggiunge – ma è importante fissare dei limiti anche a livello comunale, considerando il prevedibile fallimento della legge Todde sulle aree idonee. Dobbiamo evitare che le speculazioni e gli assalti incontrollati si trasformino in un disastro». Replica l’assessora al Paesaggio, Giorgiana Cherchi: «Il progetto è stato approvato con la vecchia legge. Le misure di compensazione sono inserite in un progetto di riqualificazione della pineta di Bindua». E rinvia ogni ulteriore chiarimento al prossimo Consiglio.

