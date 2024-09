Agrivoltaico, rischi per i barbagianni 

A Guspini, i progetti di parchi agri-fotovoltaici sollevano preoccupazioni per l'impatto su specie protette come i barbagianni e altre che nidificano nelle nicchie del nuraghe Melas e nelle grotte vicine, alcune naturali e altre costruite come rifugi durante la Seconda guerra mondiale: un habitat sicuro per i rapaci e un’importante oasi naturalistica.

L’associazione ambientalista Legambiente, rappresentata a livello locale da Ruggero Ruggeri, teme che l'espansione dei parchi possa danneggiare questi ambienti vulnerabili e compromettere la ripopolazione naturale dei rapaci: «Siamo impegnati a proteggere le aree umide e i territori naturali, che difendiamo in quanto essenziali per la sopravvivenza di molte specie di uccelli migratori e stanziali».

«I barbagianni – aggiunge l’allevatore Roberto Serpi – nella nostra zona sono sempre esistiti, e nonostante la loro reputazione di portatori di sventura nella cultura popolare non recano alcun disturbo, si nutrono di ratti e piccoli uccelli».

«Questi rapaci – sottolinea il veterinario Ugo Fanari – si sono adattati alla vita notturna grazie a un strato riflettente nei loro occhi che aumenta la loro capacità di vedere al buio». L’espansione dei parchi solari potrebbe avere un impatto negativo su questi animali e sull’equilibrio dell’ecosistema locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA