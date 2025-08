Agrivoltaico, opposizione in campo 

La richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale da parte della minoranza reca un solo punto all’ordine del giorno: “Parere sfavorevole al progetto di impianto agrivoltaico “Mogoro Agrisolare” proposto da Sky40S.r.l., con opere di connessione nel territorio comunale. Contrarietà a progetti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici sul territorio comunale”. Si accende nuovamente, dunque, la questione intorno al progetto agrivoltaico, che prevede un impianto da 65,9 mw di potenza di picco e un sistema di accumulo da 22,75 mw, esteso su circa 90 ettari in località Perdiana, tra Mogoro e Furtei, e collegamenti alla rete elettrica nazionale.

L’istanza

Con la richiesta di riunire immediatamente la civica assemblea, i consiglieri di opposizione Gianni Pia, Ettore Melis, Mauro Ghiani e Loredana Spanu sollecitano un confronto pubblico e un pronunciamento formale entro il termine per la presentazione di osservazioni. Il nodo del contendere risiede nella documentazione integrativa presentata da Sky 40 S.r.l. lo scorso 7 luglio, pubblicata dal Ministero competente il 22 luglio, ma non ancora resa chiara ai consiglieri e ai cittadini. Da qui la richiesta urgente di una “nuova deliberazione consiliare per ribadire l’opposizione già espressa l’8 agosto di anno fa in deliberazione adottata all’unanimità, che aveva sancito la contrarietà a progetti di impianti agricoli ed eolici superiori a 10 mw in aree considerate non compatibili con le vocazioni locali”.

La minoranza

Secondo la minoranza, il rilascio della documentazione integrativa non è stato accompagnato da una adeguata esposizione delle ragioni tecniche, ambientali o paesaggistiche che giustificherebbero una valutazione diversa da quella già manifestata in passato. Per questo, i consiglieri evidenziano la necessità di ribadire con decisione il parere sfavorevole del Consiglio, prima della chiusura del periodo utile per la partecipazione pubblica: una richiesta formale, inviata al sindaco Donato Cau e per conoscenza al prefetto Salvatore Angieri. Resta da vedere se la convocazione arriverà prima di mercoledì 6, permettendo in questo modo al Consiglio di esprimersi formalmente con un nuovo pronunciamento contro il progetto “Mogoro agrisolare”. In caso contrario, il termine per le osservazioni scadrà, riducendo lo spazio di partecipazione democratica attiva sul futuro energetico del territorio.

