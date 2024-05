Agrivoltaico, l’idea di Lollobrigida per fermare l’invasione 

Scoppia lo scontro nel Governo sul divieto ai pannelli fotovoltaici sui terreni coltivati, che il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha inserito nel Decreto di sostegno al settore, atteso per la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Il testo potrebbe essere utile per fermare, anche in Sardegna, l’assalto alle campagne e la speculazione energetica.

Contro Lollobrigida, parlando di «proposta non condivisa», si è schierato il titolare dell’Ambiente che a febbraio aveva varato una misura opposta, con incentivi ventennali all'agrivoltaico. Al fianco di Gilberto Pichetto Fratin le associazioni di impresa dell'energia, su tutte Elettricità Futura e Utilitalia. Coldiretti, invece, da sempre contraria all'agrivoltaico, ha difeso il provvedimento di Lollobrigida. Qualche ora dopo lo scontro, lo stesso ministro dell’Ambiente ha gettato acqua sul fuoco: «Siamo al lavoro per trovare la migliore formulazione».

Il testo varato dagli uffici di Lollobrigida stabilisce che «le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici sono aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra». Così si legge all'articolo 6 della bozza di decreto. Una salvezza per la Sardegna che rischia di diventare sempre di più una servitù energetica. Pichetto Frati, per contro, ha varato gli incentivi all'agrivoltaico tre mesi fa, con 30 milioni di euro all'anno per 20 anni. L’obiettivo nelle campagne è arrivare a 1,04 gigawatt di potenza installata al 2026. Ma adesso il decreto Lollobrigida rischia di far saltare tutto.

Il ministro dell’Agricoltura ha ascoltato Coldiretti, che sul tema energetico nelle campagne ha una posizione chiara: «Per tutelare l'agricoltura nazionale - hanno scritto dall’associazione gialloverde – occorre anche un deciso stop al fotovoltaico selvaggio, non si possono coprire intere aree coltivabili con distese di ettari di pannelli a terra». Coldiretti precisa di «non essere contro le rinnovabili, come dimostra la forte partecipazione alla misura del Pnnr per gli impianti sui tetti di stalle e cascine, ma altra cosa è l’assalto».

