Agrivoltaico in «aree non idonee», non basta l’altolà dell’assessorato: via libera ai pannelli di Siamaggiore 

La Regione aveva provato a opporsi: non è bastato. C’è qualche prescrizione ma la risposta è sì: il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha dato parere positivo di compatibilità ambientale per un campo agrivoltaico “innovativo” esteso su un’area di 64 ettari in territorio di Siamaggiore, con sconfinamento a Solarussa, in un’area a ridosso della Statale 131. Il decreto è arrivato ieri. E a leggere le carte non è servito nemmeno fare riferimento all’esistenza di “aree non idonee”: il riferimento era alla classificazione sulla base di una delibera della Giunta regionale che risale al 2020. Nell’importante mole di documenti non si fa nemmeno cenno alla legge approvata in questa legislatura: sembra bypassata.

La società

L’istanza per la valutazione d’impatto ambientale era stata depositata negli uffici ministeriali il 14 giugno del 2023. Nonostante la necessità di ripubblicazione, imposta l’estate successiva, in poco più di un anno e mezzo è arrivata la risposta positiva. Il progetto si chiama “Fattoria solare Siamaggiore” ed è stato presentato dalla società “Ef Agri Società Agricola a.r.l.”, detenuta al 100% da Ef Solare Italia Spa, che si definisce «il primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa», a sua volta partecipata al 70% da F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture, «il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia», e al 30% da Crédit Agricole Assurances, «primo investitore istituzionale francese nelle energie rinnovabili». Colossi finanziari, insomma.

Il progetto

L’area di progetto dell’impianto e delle opere di connessione, è spiegato, «ricade nel settore settentrionale della piana del Campidano e interessa un terreno a destinazione agricola di circa 64 ettari nel comune di Siamaggiore». Sarà realizzato anche un cavidotto di collegamento alla futura stazione elettrica di trasformazione, che passerà anche in territorio di Solarussa. L’idea è quella di realizzare pannelli alti 2,7 metri (potenza di picco di 34,315 Mw) nell’ambito di «un progetto di agricoltura innovativa che introduce in Sardegna un nuovo modello di sviluppo sostenibile green che combina la coltivazione delle superfici agricole con la produzione di energie rinnovabili, rispondendo alle esigenze ambientali, climatiche e di tutela dei territori rurali». Tanto che le carte parlano di «miglioramento fondiario».

I dubbi

L’impatto sul paesaggio, a detta dei proponenti, verrà mitigato con le piante che circonderanno l’impianto. La Regione, con osservazioni dell’assessorato all’Ambiente, aveva provato a sostenere che quella prescelta non fosse un’area idonea «sia perché è stata acclarata la presenza della gallina prataiola, sia perché, all’interno del perimetro del sito, è stata rilevata la presenza di un’area perimetrata a pericolosità idraulica molto elevata». Per il Ministero un’obiezione non dirimente: «La ricadenza del progetto in un’area idonea non è l’unico parametro di valutazione in quanto alla formulazione del giudizio di compatibilità si addiviene in esito all’esame di altre matrici ambientali, anche differenti da quelle che hanno portato a dichiarare una area idonea».

