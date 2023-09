Agrivoltaico, Adiquas: «Il ministero dica no» 

L’associazione ambientalista Adiquas di Nuraxi Figus ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica osservazioni contro il progetto per l’impianto di agrivoltaico a Carbonia, nella zona di Flumentepido. Tra i rilievi presentati dal presidente Giancarlo Ballisai, oltre alle considerazioni sulla sostituzione dell’attuale rimboschimento con pannelli fotovoltaici, c’è anche il riferimento al passaggio del cavidotto diretto verso la futura sottostazione Terna. «Il cavidotto – dice Ballisai – passerà all’interno del centro abitato di Nuraxi, in via e vico Pertini, dove già esistono i sottoservizi quali fognature, approvvigionamento idrico, cavi elettrici e telefonici, oltre agli aspetti archeologici che devono essere presi in considerazione».

A proposito di rinnovabili, da Gonnesa il consigliere di minoranza Antonello Casu ha inviato una nota all’Anci regionale, all’attenzione del presidente Emiliano Deiana. «Di fronte a questo attacco speculativo alle nostre terre e agli interessi della Sardegna – dice Casu – auspico una forte presa di posizione dell’associazione dei Comuni per sollecitare un freno a questi progetti». ( a. pa. )

