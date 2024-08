«Agrivoltaico ad Arborea, inizia la lotta» 

La lotta alla speculazione energetica legata al mondo delle energie rinnovabili approda in Consiglio comunale ad Arborea con un ordine del giorno urgente presentato dalla minoranza. Il documento porta le firme dei consiglieri Luca Montisci, Marco Pinna, Giovanni Marras. I tre esponenti dell’opposizione ribadiscono la necessità di fare opposizione alla realizzazione di impianti agrivoltaici nel comune di Arborea e in tutto il territorio sardo, in aree non idonee e a vocazione agricola, zootecnica, turistica e identitaria. In particolare, la minoranza va contro il progetto proposto dalla Smartenergyit2217 con sede a Milano, per la realizzazione di un impianto per la produzione di 10,107 Mwp.

L’ombra dell’agrivoltaico potrebbe dunque incombere anche sulla cittadina a vocazione agricola, dove è presente una zootecnia intensiva e coltivazioni di cereali, ortaggi e foraggere. Secondo i consiglieri firmatari il progetto proposto sarebbe troppo impattante sul territorio: «Non porterà benefici – commentano Pinna, Montisci e Marras – inoltre non possiamo certo dimenticare gli sforzi profusi dalle varie amministrazioni e da tutto il Sistema Arborea, nel corso degli ultimi decenni, impegnati a progettare e ottenere finanziamenti per l’agricoltura, per la zootecnia, per la promozione dei territori attraverso iniziative ambientali e turistiche, per la realizzazione di progetti come le piste ciclabili e la rete museale. Tutti interventi e impegni economici profusi negli anni che verrebbero irrispettosamente compromessi», concludono i consiglieri.

