Agriturismo Li Espi: un paradiso all’asta 

Va all’asta il maxi agriturismo di lusso di Li Espi: il complesso turistico alberghiero di Luras (Carana, Luras) è stato messo in vendita dal Tribunale di Tempio a conclusione di una procedura esecutiva. A 15 anni dalla realizzazione, Li Espi (11 unità immobiliari, 90 stanze, centro servizi, un parco da 50 ettari, il tutto immerso nel verde delle rive del lago del Liscia) è al centro di una azione civile. Si parla di un maxi investimento di ristrutturazione e riqualificazione dello stazzo lurese di Li Espi, vecchi edifici con tutte le caratteristiche delle antiche residenze di campagna galluresi. L’ambiziosa operazione immobiliare prese corpo dopo l’acquisto dei terreni, nelle campagne di Luras, da parte di un gruppo di imprenditori di Montebelluno, centro della provincia di Treviso, sbarcato in Gallura per un investimento immobiliare da 15 milioni. Per la realizzazione del complesso di turismo rurale venne costituita una società ad hoc, la Liscia sviluppo srl, con sede nella città veneta. Il complesso ha funzionato per qualche anno (con ottimi risultati) e poi ha chiuso i battenti. Ora il valore indicato per la base d’asta è di circa sette milioni di euro. La struttura, nel corso degli anni, è stata visitata più volte dai ladri, ma gli edifici sono in ottime condizioni. Li Espi è stata vista come una interessante opportunità di sviluppo per Luras e l’Alta Gallura, ora si spera in un rilancio.

